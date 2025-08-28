Seis detenidos tras caer una organización por robos con fuerza en el interior de viviendas de Sevilla y Badajoz

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis personas, tras desarticular una organización criminal por su presunta participación en robos con fuerza en interior de domicilios tras realizar siete registros domiciliarios en la provincia de Sevilla, en concreto en la capital y las localidades de Utrera, Dos Hermanas, así como en Badajoz. Todo ello, dentro de la llamada 'Operación Mina' que ha esclarecido hasta 32 delitos de robo en viviendas.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, las investigaciones, llevadas a cabo por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, comenzaron en el mes de marzo y han determinado que este grupo criminal estaba dedicado especialmente a los delitos contra el patrimonio, en concreto a la perpetración de Robos con Fuerza en Interior de vivienda.

La Policía ha afirmado que para llevar a cabo las operaciones contaron con "un alto grado de sofisticación y profesionalidad", y con "la utilización de grafito como lubricante en la cerradura para facilitar su apertura ilegítima" como denominador común.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes comprobaron que en algunos de los robos más recientes, coincidiendo con la época estival de vacaciones, habrían utilizado diferentes testigos a modo de 'siembra' --técnica empleada por los ladrones para saber si una vivienda está o no ocupada-- colocados en las puertas.

Esto lo hacían para saber si los propietarios de los domicilios se encontraban en casa, una técnica semejante a organizaciones de Europa del Este "con mayor especialización", según ha detallado la Policía.

CUATRO AGENTES HERIDOS EN LA PERSECUCIÓN

En el transcurso de la detención, los integrantes del grupo huyeron y embistieron a los vehículos policiales durante la persecución. Como consecuencia, cuatro agentes resultaron heridos y tuvieron que ser atendidos en el hospital, además de causar graves daños en los coches patrulla. Los investigados consiguieron escapar gracias a la ayuda de otros integrantes de la organización.

La denominada como 'La Operación Mina' ha culminado este pasado miércoles 27 de agosto con un total de siete registros simultáneos, y seis personas detenidas, además de esclarecer hasta 32 delitos de robo en viviendas y frenar la actividad de un grupo que generaba una "gran alarma social" en diferentes localidades.

Entre los objetos incautados se encuentran numerosos efectos relacionados con los robos como joyas, relojes y vehículos de alta gama, 4000 euros en metálico, armas, munición e incluso sustancias estupefacientes, concretamente cocaína y hachís, así como herramientas utilizadas para forzar accesos a viviendas tales como arietes, palanquetas, extractores de bombín.

En la operación han colaborado diferentes unidades especializadas de la Policía Nacional y pretende reforzar "el compromiso en la lucha contra las organizaciones criminales y en la protección de la seguridad ciudadana".