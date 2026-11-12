Seis detenidos en Sevilla por reyetas con armas blancas junto a discotecas en la Macarena

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis personas como presuntas responsables de delitos de lesiones y homicidio en grado de tentativa por su participación en dos reyertas ocurridas en las inmediaciones de establecimientos de ocio nocturno en el distrito Macarena de Sevilla.

Según ha informado el Cuerpo, ambos enfrentamientos tuvieron lugar de madrugada y en ellos se utilizaron armas blancas de grandes dimensiones, causando heridas "de consideración" a varios de los implicados.

La investigación ha culminado con la identificación de los implicados, que han sido finalmente detenidos.