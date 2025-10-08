Seis mil corredores participan en Sevilla en la Carrera Solidaria contra cáncer infantil 'Tus kilómetros nos dan vida'

Presentación de la XIII Carrera Solidaria contra el cáncer infantil 'Tus kilómetros nos dan vida'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este miércoles la presentación de la XIII Carrera Solidaria contra el cáncer infantil 'Tus Kilómetros nos dan vida', que tendrá lugar el próximo domingo 26 de octubre en el Parque del Alamillo y reunirá a 6.000 corredores con el objetivo de recaudar fondos para la investigación oncológica pediátrica.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el total de participantes, repartidos entre 5.000 adultos y 1.000 niños, han agotado los dorsales "hace días", lo que muestra "el fuerte apoyo que este evento ha recibido".

No obstante, aún se puede colaborar a través del Dorsal 0, donativo íntegro destinado a la investigación contra el cáncer infantil.

La salida y la meta estarán ubicadas en el Cortijo del Parque del Alamillo y el recorrido de esta edición será de 3,2 kilómetros, que discurrirán íntegramente por el interior del parque. Al finalizar la carrera se llevará a cabo la entrega de premios que han sido creados por los niños en tratamiento del Hospital Infantil Virgen del Rocío.

Durante la presentación, la delegada de Deporte y Promoción de la Salud, Silvia Pozo, ha destacado que esta carrera es "un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en motor de solidaridad, esperanza y vida" ya que cada participante es "una aportación directa a la investigación contra el cáncer infantil y una muestra del compromiso de Sevilla con las causas que verdaderamente importan".

A la cita, organizada por un grupo de médicos del Hospital Infantil del Virgen del Rocío y padres de niños en tratamiento, han asistido, también la doctora y directora de la carrera, Rosa Cabello, el presidente del colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, y parte del equipo de médicos de Oncología del Hospital Infantil del Virgen del Rocío, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.