Seis proyectos del sector del plástico en Sevilla recibirán 2,2 millones estatales para impulsar la economía circular

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha publicado la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones destinadas al impulso de la economía circular en el sector del plástico, en el marco del Perte de Economía Circular del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contempla seis proyectos en la provincia de Sevilla con una financiación total de 2.289.914,16 euros.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla en una nota, en el conjunto de Andalucía se han seleccionado 15 proyectos por valor de 13 millones de euros entre los 125 aprobados a nivel nacional, que contarán con un apoyo global superior a 150 millones de euros, tras haberse incrementado en 57 millones la dotación inicial de la convocatoria ante la alta demanda registrada.

Según ha detallado la Fundación Biodiversidad, estas iniciativas tienen como objetivo incrementar la protección medioambiental, mejorar la gestión de residuos procedentes de terceros, así como impulsar la investigación, el desarrollo y la digitalización en materia de procesos y organización para fomentar la circularidad en el sector.

La convocatoria ha recibido un total de 201 solicitudes, de las cuales se han seleccionado 125 proyectos -siete de ellos en agrupaciones que reúnen a 14 empresas-. En cuanto a su naturaleza, el 48,12% están liderados por pymes, mientras que el 51,87% restante corresponde a entidades que no se clasifican como pymes.

En total, 132 empresas ejecutarán las iniciativas seleccionadas, que recibirán ayudas de entre 100.000 y casi 9 millones de euros por proyecto y deberán finalizar su desarrollo antes del 31 de octubre de 2027.

La categoría más beneficiada ha sido la de mejora en la gestión de residuos a terceros, con 45 proyectos y una aportación de 84,2 millones de euros. Le siguen las actuaciones centradas en el incremento de la protección medioambiental de las entidades beneficiarias, con 62 proyectos y 61,6 millones de ayuda, dirigidas a reducir la extracción y consumo de materias primas vírgenes, la generación de residuos, la emisión de microplásticos o el uso de materiales de menor impacto ambiental.

Además, la convocatoria contempla 13 proyectos de investigación y desarrollo para el ecodiseño, dotados con 3,1 millones de euros, y cinco proyectos de digitalización, con 2,8 millones, destinados a innovaciones en procesos y organización que repercutan en una mayor circularidad.

Entre las iniciativas seleccionadas figuran proyectos orientados a mejorar procesos productivos en el sector de la automoción, reducir el consumo de materias primas vírgenes, adaptar líneas de envasado para emplear plástico reciclado, incrementar la eficiencia en el uso de materiales, reutilizar residuos pre y post consumo, reciclar y valorizar residuos plásticos, o desarrollar embalajes sostenibles y plataformas digitales de gestión de residuos. También se incluyen proyectos para fabricar pañales para adultos con menor contenido de materiales no biodegradables, contribuyendo a la reducción de residuos.

El Perte de Economía Circular, financiado con fondos Next Generation EU, está alineado con la Estrategia Española de Economía Circular y las políticas europeas en la materia. En su conjunto, cuenta con ayudas públicas por valor de 492 millones de euros, con las que se espera movilizar más de 1.200 millones de euros en inversiones durante su ejecución.