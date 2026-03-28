Semana Santa Sevilla 2025: Nazarenos este Sábado de Pasión en cinco barrios desde Alcosa hasta Palmete

Archivo - Imágenes de la Salida procesional de la hermandad de Torreblanca. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco hermandades hacen estación de penitencia este Sábado de Pasión en distintos barrios de la periferia de Sevilla, en una jornada que va a estar marcada por el buen tiempo y las altas temperaturas.

A las 15,10 horas sale desde la Parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz del barrio de Padre Pío la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia y Santísima Virgen Madre de la Divina Gracia. En su recorrido llegará hasta la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados en El Cerro del Águila, entrando a las 1,30 horas.

La Milagrosa pondrá sus nazarenos en las calles de Nervión a las 16,30 horas pasando por el Hospital San Juan de Dios y recorriendo el barrio hasta su entrada a las 00,00 horas.

Desde la Parroquia de San Antonio de Padua en Torreblanca saldrá a las 16,45 horas Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilato, María Santísima de los Dolores. La corporación ha retrasado su horario de entrada 15 minutos hasta las 2,15 horas.

A las 16,55 horas, la hermandad de San José Obrero pondrá su cruz de guía en la calle. La corporación ha adelantado su horario de salida en 5 minutos, y ha retrasado su entrada a las 00,50 horas del Domingo de Ramos, en diez minutos.

Tras la Semana Santa, la parroquia de San José Obrero afrontará una restauración de su cubierta por diferentes daños que se han agravado con las últimas lluvias. Por el momento, no se sabe donde recibirían culto las imágenes durante el cierre del templo.

Por último, la hermandad del Divino Perdón saldrá a las 17,30 horas. La corporación ha cambiado su recorrido pasando por Carmen Conde calle completa y se suprime las Avenidas, Ildefonso Marañon Lavin (solo se cruza), ONG y Turia, en su totalidad. Se pasa por más zona de calle Ontur y entran por Zocodover. A las 1,00 está previsto que termina la procesión.