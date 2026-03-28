Semana Santa de Sevilla 2026: sin cambios significativos desde el Viernes Santo al Domingo de Resurrección

Escaparate cofrade en Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Viernes Santo (tarde), el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección no experimentan cambios significativos en cuanto a orden de paso, salida desde otros templos y modificaciones horarias o de recorrido.

De este modo, del Viernes Santo solo destaca el retraso en la salida (15 minutos) de la hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Mayor Dolor (La Carretería). La salida, por tanto, está fijada a las 16,40 horas.

La cofradía del Cristo de la Expiración (El Cachorro) también cambia su horario de salida; en este caso la adelanta en 10 minutos, efectuándola a las 15,35 horas, mientras que la hermandad de Montserrat sí mantiene su horario pero cambia el itinerario de ida a la Catedral, al transcurrir por Cristo del Calvario, San Pablo, Murillo, Plaza de la Magdalena (lado del Hotel Radisson Colección) y Rioja.

ITINERARIOS COMPLETOS DE LA JORNADA

La hermandad de la Carretería saldrá de su capilla, en la antigua calle Varflora, a las 16,40 horas. Por Toneleros, Antonia Díaz, Arfe, Castelar, Gamazo, Plaza Nueva y Tetuán alcanzará la Campana (18,20 horas). Tras salir de la Catedral, tomará la Plaza del Triunfo (por el lado próximo a la Casa de la Provincia), Santo Tomás, Adolfo Rodríguez Jurado, Santander, Temprado, Dos de Mayo, Rodo y calle Real de la Carretería, donde el palio entrará a las 22,15 horas.

La cofradía de la Soledad saldrá del convento franciscano de San Buenaventura a las 17,50 horas e irá de ida hasta la Campana por Carlos Cañal, Zaragoza, Plaza Nueva y Velázquez. Pedirá la venia una hora más tarde. Desde la Plaza del Triunfo (lado de la Catedral), recorrerá Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Doña Guiomar, Zaragoza y Carlos Cañal. El único paso de esta esta hermandad entrará a las 22,45 horas.

Desde Triana llegará la primera de las dos hermandades de este Viernes Santo: la Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio (El Cachorro). Saldrá de su basílica de de la calle Castilla a las 15,35 horas y por Callao y San Jorge alcanzará el Puente de Isabel II. Como es habitual en las cofradías que cruzan el río, discurrirá por Reyes Católicos, Plaza de la Magdalena y O'Donnell. El inicio de la carrera oficial está fijado a las 19,09 horas. De vuelta, irá por Almirantazgo, Arco del Postigo, Pastor y Landero, Reyes Católicos, y desde este punto, el mismo recorrido que a la ida. La estación de penitencia concluirá a las 2,35 horas.

Justo detrás del Cachorro procesiona la hermandad de La O, con un itinerario similar a su corporación vecina de la calle Castilla. El cortejo de Jesús Nazareno y María Santísima de la O pondrá su cruz de guía a las 18,00 horas. La venia está fijada a las 20,27 horas. De vuelta evita el Arco del Postigo y tomará por Santo Tomás, Santander, Temprado, Rodo, Real de la Carretería, Toneleros y Reyes Católicos; el resto, igual que de ida a la Catedral. El palio entrará a las 2,45 horas.

La hermandad Jesús de las Tres Caídas y Nuestra Señora de Loreto saldrá de su parroquia de San Isidoro a las 19,40 horas. Luchana, Cuesta del Rosario, Villegas, Salvador, Cuna, Tarifa y Duque conforman las calles de su itinerario de ida. Llegará a la Campana a las 21,08 horas. En su regreso discurrirá por Francos, Cuesta del Rosario y Luchana. El palio de Loreto entrará quince minutos después de medianoche.

La hermandad del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón y Nuestra Señora de Montserrat abrirá las puertas de su capilla a las 20,30 horas. Desde San Pablo, se encaminará a Murillo, Plaza de la Magdalena (lado del Hotel Radisson Collection), Velázquez y O'Donnell. La venia está prevista a las 21,42 horas. A la vuelta repetirá el recorrido de 2025 cambiando la calle Alemanes y García de Vinuesa por Almirantazgo, Arco del Postigo y Arfe. El palio entrará a las 2,30 horas.

Por último, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz en el Misterio de su Sagrada Mortaja y María Santísima de la Piedad saldrá de la capilla del exconvento de la Paz a las 20,00 horas. A la ida irá por Bustos Tavera, Dueñas, Feria, Saavedra, San Andrés, Amor de Dios y Trajano. La cruz de guía llegará a la Campana a las 22,16 horas. Tras salir de la Puerta de Palos, discurrirá por Alemanes, Cuesta del Rosario, Plaza del Cristo de Burgos, Doña María Coronel y Bustos Tavera, con entrada prevista a las 2,00 horas.

HERMANDADES DEL SÁBADO SANTO

La Hermandad del Santo Cristo Varón de Dolores transcurrirá desde la calle Virgen del Sol por la avenida de Ramón y Cajal y Enramadilla hasta la avenida de Carlos V. La cruz de guía recorrerá sus primeros metros a las 12,45 horas. La venia está fijada a las 17,15 horas, tras transcurrir por Ramón y Cajal, Carlos V, Jardines de Murillo, Santa María la Blanca, Alfalfa, Plaza del Salvador y Tetuán. La vuelta la realizará por Plaza del Triunfo, Plaza de la Contratación, San Fernando, Enramadilla y Avión Cuatro Vientos. El palio entrará en torno a las 22,55 horas.

La hermandad servita del Cristo de la Providencia y María Santísima de la Soledad saldrá a las 15,15 horas desde su capilla anexa a la parroquia de San Marcos. Llegará a la Encarnación por Dueñas y Alcázares. En la Campana estarán al filo de las 17,36 horas. Tras salir de la Catedral tomará por Alemanes, Francos, Salés y Ferré, Bustos Tavera, Vergara y Plaza de Santa Isabel, con entrada del palio de la Soledad a las 22,40 horas.

La cofradía del Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad, el Cristo de la Cinco Llagas y la Virgen de la Esperanza comenzará su estación de penitencia desde la Basílica de María Auxiliadora a las 15,05 horas. A la ida irá por Valle, Puñonrostro, Jáuregui, Ponce de León, Juan de Mesa, Imagen, Encarnación y Javier Lasso de la Vega. Pedirá la venia a las 18,08 horas. De regreso a su templo discurrirá por Álvarez Quintero, Argote de Molina, Plaza de San Ildefonso, Zamudio, Juan de Mesa, Escuelas Pías, Valle, Verónica, y Madre Isabel de la Trinidad. El palio entrará a las 1,30 horas.

La siguiente en pasar por Campana será la hermandad del Santo Entierro, con los pasos del Triunfo de la Santa Cruz ('La Canina'), la urna con el Cristo Yacente de Juan de Mesa, y el paso de María Santísima de Villaviciosa. Saldrá del convento de San Gregorio a las 18,45 horas, y a las 19,03 horas pedirá la venia tras alcanzar la cercana Plaza del Duque. De vuelta tomará por Alemanes, Hernando Colón, Plaza Nueva (andén del Ayuntamiento), Tetuán, Campana y Alfonso XII, donde finalizará su estación a las 23,00 horas.

La hermandad de María Santísima en su Soledad, con un único paso, abrirá las puertas de la parroquia de San Lorenzo a las 18,50 horas. Desde Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder, San Miguel, Trajano y Plaza del Duque de la Victoria (lado este) iniciará la carrera oficial, a las 19,43 horas. De vuelta irá por Alemanes, Argote de Molina, Placentines, Francos, Salvador, Orfila, Jesús del Gran Poder, Las Cortes, Plaza de La Concordia y Cardenal Spínola. Las puertas de San Lorenzo se cerrarán a las 0,20 horas.

HERMANDAD DE LA RESURRECCIÓN

En cuanto a la hermandad de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de la Aurora, discurrirá desde la calle San Luis --donde se halla su iglesia de Santa Marina--, a partir de las 8,15 horas, por Relator, Alameda de Hércules (carril de emergencia), Trajano, Conde de Barajas y Jesús del Gran Poder. El inicio de la carrera oficial está fijado a las 10,55 horas.

De regreso, efectuará el siguiente recorrido: Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Argote de Molina, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Plaza del Cristo de Burgos (lado oeste), Doña María Coronel, Bustos Tavera, San Luis y Plaza del Señor de la Resurrección. El palio de la Virgen de la Aurora, con los sones de 'Amarguras', entrará sobre las 16,30 horas y pondrá el epílogo a la Semana Santa de 2026.