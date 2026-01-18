Semana Santa de Sevilla 2026: estos son los cambios más significativos en cuanto al orden de paso y horarios

Archivo - La Reina Sofía presencia el paso del Gran Poder por la Campana la madrugada del Viernes Santo, jornada que adelanta su horario en este punto 15 minutos por acuerdo del Consejo de Hermandades. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de la Sección de Penitencia del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha aprobado la configuración de las jornadas de la Semana Santa de 2026, con cambios significativos en cinco de ellas en lo que al orden de paso y los horarios se refiere. "En todos los días se ha buscado llegar a un acuerdo por unanimidad entre las hermandades de esa jornada, y en aquella en la que no ha sido posible, la Junta del Consejo ha determinado la configuración de la misma".

En todas las jornadas se aplicará la fórmula de cálculo de tiempos de paso en función al conteo realizado en la Semana Santa de 2025, excepto en el Lunes y Martes Santo al no haber completado la estación de penitencia todas las hermandades, tal como explica la institución cofradiera con sede en San Gregorio en un comunicado.

En este sentido, los detalles definitivos y los recorridos que no afecten a otras hermandades "serán trabajados por los diputados mayores de gobierno de las hermandades, en colaboración con el delegado de cada jornada".

Por acuerdo adoptado por mayoría, la configuración para este año del Domingo de Ramos queda como sigue: Sagrada Entrada en Jerusalén, Sagrada Cena, Jesús Despojado, La Hiniesta, La Paz, San Roque, La Estrella, La Amargura y el Amor. Además, se adelanta en bloque 30 minutos la jornada, y se establece las 15,35 horas como horario en Campana de la cruz de guía de la Sagrada Entrada en Jerusalén y la salida por la Puerta de Palos de la Virgen del Socorro a las 23,36 horas.

El orden del Martes Santo, acordado por unanimidad por las hermandades, será el siguiente: El Cerro, San Esteban, La Candelaria, San Benito, Los Javieres, El Dulce Nombre, Los Estudiantes y Santa Cruz. La Hermandad del Cerro regresará por Francos, Puerta de la Carne, Puente de San Bernardo, San Bernardo y Campamento, hasta enlazar con Ramón y Cajal.

La hermandad de los Javieres, que este sábado se ha traslado a su nueva sede canónica, la antigua iglesia jesuita del Sagrado Corazón, de la calle Jesús del Gran Poder, templo donde se fundó, regresará por el Postigo. La ya vecina hermandad del Dulce Nombre, que radica en la iglesia de San Lorenzo, regresará por Francos, evitando la calle Jesús del Gran Poder en su recorrido de vuelta.

Por decisión de la Junta de Sección de Penitencia del Consejo se mantiene la configuración de la jornada definida para el año 2024, de modo que la hermandad del Buen Fin y La Sed volverán a intercambiar los puestos, las hermandades de Cristo de Burgos y de las Siete Palabras también permutarán sus posiciones en la nómina, mientras que la hermandad del Cristo de Burgos modificará su recorrido de ida y discurrirá por San Juan de la Palma y San Martín.

La jornada queda con este orden: El Carmen, El Buen Fin, La Sed, San Bernardo, La Lanzada, El Baratillo, Los Panaderos, El Cristo de Burgos y Las Siete Palabras.

En cuanto al Jueves Santo, por acuerdo unánime entre las hermandades del día se amplia el final de la jornada en 15 minutos y se establece el horario de salida por la Puerta Palos de la Catedral del palio de la Virgen de la Merced a las 0,05 horas.

La Madrugada del Viernes Santo se adelanta 15 minutos, de manera que la entrada en la Campana de la Cruz de Guía del Silencio se ha fijado a la una, con lo que se abrirán las puertas de San Antonio Abad un cuarto de hora antes de lo habitual.

Por último, el Viernes de Dolores, el Sábado de Pasión, el Lunes Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección mantienen la configuración del año 2025.