Los serenos de Sevilla realizan 3.700 acompañamientos y 800 avisos a policías y bomberos en el primer semestre de 2026

Una pareja de agentes cívicos o serenos transita junto a la Parroquia de San Marcos, en el casco antiguo - EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los agentes cívicos de Sevilla, más conocidos como serenos, han realizado algo más de 3.700 acompañamientos y orientaciones (3.704) entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año. Además, han dado 808 avisos al Centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento (Cecop), Policía o Bomberos; han tramitado 77 objetos perdidos y han llevado a cabo 909 presentaciones en comercios para ofrecer este servicio municipal.

Son algunos datos destacados, a modo de balance, en lo que a actuaciones de los agentes cívicos se refiere, según informan fuentes municipales a Europa Press. Se trata de un programa que cuenta, en la actualidad, con 64 serenos y tres coordinadores, que opera en 33 barrios de la ciudad.

Los serenos rondan por las calles de las zonas objeto de actuación los 365 días del año, gracias a una iniciativa que tiene una inversión de 3,35 millones euros. Además, estos profesionales cuentan con formación específica en primeros auxilios, violencia de género y LGTBIfobia.

Los agentes cívicos operan en la franja horaria de 23,00 a 7,00 horas todos los días del año y desarrollan una labor preventiva y de proximidad que incluye acompañamientos, información a vecinos y visitantes, mediación en conflictos y actuación como primer enlace con los servicios de emergencia.

Con su despliegue en las cuatro nuevas zonas del distrito Norte --Pino Montano, Consolación, San Diego y Las Almenas-- desde finales del mes de mayo, son más de 30.000 sevillanos quienes disponen de esta cobertura. Solo en las tres primeras noches de servicio en los citados barrios, los serenos registraron casi una treintena de intervenciones, entre acompañamientos a ciudadanos y derivaciones al Cecop.

La función disuasoria que los agentes ejercen con su mera presencia en las calles es "uno de los grandes valores de este servicio", tal como suele destacar el delegado municipal de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis García, cuestionado al respecto, dado que "no hace falta que intervengan para que sean eficaces".