El servicio de monitoras de infantil de Mairena del Aljarafe (Sevilla) beneficia a 300 estudiantes de tres años

Unos 300 estudiantes de 3 años de los CEIP de Mairena de Aljarafe se benefician del nuevo servicio de monitoras del Ayuntamiento de la localidad. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

Hasta 300 estudiantes menores de tres años de los colegios de Mairena del Aljarafe (Sevilla) se benefician ya del nuevo servicio de monitoras de infantil, después de que el Ayuntamiento de la localidad lo haya puesto en marcha.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, se han destinado 161.000 euros a este servicio durante el curso 2025/2026, lo que supone un incremento del 33% respecto al curso anterior, cuando la inversión fue de 121.000 euros.

Al hilo, la Administración local ha estimado que este aumento refuerza el compromiso del gobierno local con "la integración, la socialización y el bienestar del alumnado en una etapa decisiva de su desarrollo".

Tal y como ha destacado la delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos, este aumento de inversión "demuestra nuestro compromiso con la calidad educativa", y la apuesta del Ayuntamiento por "una atención individualizada que ayuda a los niños en una etapa decisiva de su desarrollo", y que "alivia la carga del personal docente".

Así, el servicio facilita una atención más personalizada al alumnado del municipio y favorece su adaptación a las dinámicas escolares "impulsando su desarrollo emocional y relacional", a la vez que apoya la labor del profesorado en "tareas clave como la organización del aula, el diseño de actividades y la atención constante al alumnado".

En concreto, el programa se desarrolla de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, durante los 180 días lectivos del curso escolar, y está integrado por un profesional por centro educativo, además de dos refuerzos adicionales que se destinan a aquellos colegios que presentan mayores necesidades.

De este modo, esta iniciativa forma parte del "esfuerzo del Ayuntamiento por apoyar a las familias desde el inicio del proceso educativo", en el marco de una estrategia "más amplia orientada a mejorar la calidad de la enseñanza pública, fomentar la igualdad de oportunidades y construir una comunidad educativa sólida y cohesionada".