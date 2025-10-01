El servicio de serenos se amplía en Sevilla con 50 efectivos y cobertura en 29 barrios

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el inicio de la formación de los agentes cívicos de la ciudad. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha participado este miércoles en el inicio del servicio nocturno de los agentes cívicos, conocidos popularmente como "serenos". La plantilla se amplía de los 18 actuales a 50 efectivos --superando los 36 inicialmente previstos-- que prestarán servicio todas las noches del año en 29 barrios de la ciudad.

De este modo, Sanz ha recordado que "en diciembre de 2023 se puso en marcha un proyecto piloto con 18 agentes y dos coordinadores en doce barrios del Casco Histórico. En apenas un año, su eficacia ha quedado demostrada: se registraron cerca de 500 avisos al Cecop por incidencias de diversa índole, desde puertas de comercios abiertas hasta emergencias médicas, incendios o robos". Así, ha recordado que ya manifestaron que "los serenos venían para quedarse, y hoy cumplimos esa promesa ampliando tanto la plantilla como las zonas de actuación".

Según ha detallado el Consistorio en una nota, con el nuevo contrato, el servicio llegará a 29 zonas: además de las doce iniciales --Feria, Encarnación-Regina, Alfalfa, San Bartolomé, San Roque, Santa Catalina, San Julián, San Gil, San Lorenzo, Museo, Arenal y Santa Cruz-- se incorporan a las lista 17 nuevas: La Florida, San José Obrero, Cruz Roja-Capuchinos, León XIII-Los Naranjos, San Vicente, San Bernardo, La Calzada, Triana, Retiro Obrero, Huerta del Pilar, Los Remedios, Huerta de la Salud, El Porvenir, El Prado y tres áreas de Sevilla Este (avenidas Emilio Lemos, Luis Uruñuela y de las Ciencias).

El servicio se prestará todas las noches del año, de 23,00 a 7,00 horas, ampliando en una hora más la franja horaria respecto al contrato anterior. El nuevo pliego contempla 110.960 horas de servicio entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, con posibilidad de prórroga anual. La inversión asciende a 2,6 millones de euros, frente a los 725.788 euros del programa inicial.

"Los serenos no sustituyen a la Policía Local ni a otros cuerpos de seguridad, pero sí refuerzan la seguridad con una labor preventiva, pedagógica y de proximidad", ha explicado el alcalde. Entre sus funciones se encuentran informar a vecinos y visitantes, mediar en conflictos, acompañar a personas vulnerables --como mayores, dependientes o turistas--, detectar incidencias en el mobiliario urbano y dar aviso al Cecop ante cualquier emergencia. Para ello, los agentes han recibido formación en protocolos de actuación por parte del Cecop y de Protección Civil.

Como novedad, este año se incorpora una preparación específica en prevención de la violencia de género y en lucha contra la LGTBIfobia, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). La mayoría de contrataciones, casi 40 de ellas, se han realizado a desempleados inscritos en itinerarios de inserción sociolaboral del Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social, en el marco de la estrategia Eracis+.

"El éxito del proyecto piloto nos ha llevado a dar este paso adelante", ha resaltado, toda vez que ha asegurado que cumplen con su compromiso de "extender este servicio que la ciudadanía ha valorado muy positivamente y que encarna la Sevilla que queremos: una ciudad más segura, más amable y más solidaria, ahora llegando a muchos más barrios".