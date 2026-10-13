El servicio de Urgencias y Materno Infantil de Quirónsalud de Sevilla, reconocido como "el mejor de España"

Equipo de Urgencias de Quironsalud Sagrado Corrazon y MaternoInfantil Quironsalud Sevilla - QUIRONSALUD

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Urgencias de los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón y Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla ha sido reconocido como "el mejor de España" en los premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards - 2026, un galardón que ha puesto en valor la calidad asistencial ofrecida en ambos centros, su capacidad para dar una respuesta ágil y adecuada a las necesidades de los pacientes y la eficiencia en la organización y el funcionamiento de la atención urgente.

Según ha detallado el centro hospitalario en una nota de prensa, este reconocimiento ha destacado el trabajo de los profesionales de ambos hospitales y su compromiso con una atención de calidad y adaptada a las necesidades de cada paciente.

De esta manera, este reconocimiento ha puesto pone de relieve el papel del servicio de Urgencias de ambos centros como una "pieza fundamental" de la asistencia hospitalaria, donde la valoración clínica y la toma de decisiones "resultan esenciales para determinar las necesidades de cada paciente y ofrecer una respuesta asistencial adecuada a cada situación".

Asimismo, ha supuesto un "respaldo al trabajo de los profesionales que desarrollan su labor en esta área, clave en la atención sanitaria", ya que los Best Spanish Hospitals Awards (BSH), organizados por la consultora especializada Higia Benchmarking, han celebrado en 2026 su octava edición y reconocen la excelencia hospitalaria a partir de indicadores objetivos de calidad asistencial, adecuación y eficiencia.

Para ello, han evaluado hospitales públicos y privados de toda España mediante el análisis de más de 100 procesos clínicos en once áreas, con más de 5.000 indicadores por hospital.

La metodología ha contemplado también categorías específicas, como la de Urgencias Hospitalarias, que permiten valorar aspectos como la calidad de la atención, la seguridad del paciente, la eficiencia y los resultados en salud, con el objetivo de identificar buenas prácticas e impulsar la mejora continua de los centros sanitarios.

OTROS SIETE HOSPITALES DE QUIRÓNSALUD, PREMIADOS EN LOS BSH 2026

Junto a los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón y Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, otros centros del grupo han sido distinguidos en esta edición de los premios.

En Andalucía, el Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) ha sido reconocido como mejor hospital privado en Evaluación Sanitaria Basada en Valor en el proceso de hernia, mientras que el Hospital Quirónsalud Córdoba ha recibido el mismo reconocimiento en el proceso de EPOC.

A nivel nacional, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha revalidado el premio al mejor hospital de alta tecnología y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos ha sido reconocido como mejor hospital general y de referencia.

Por su parte, el Hospital Universitari General de Catalunya ha repetido como mejor hospital privado grande en procesos médicos; el Hospital Universitari Sagrat Cor, de Barcelona, ha sido distinguido en procesos quirúrgicos dentro de la categoría de hospitales privados grandes; y el Hospital Quirónsalud Murcia ha obtenido nuevamente el galardón al mejor hospital en procesos materno-infantiles entre los hospitales privados intermedios.

En categoría de finalistas, el Hospital Quirónsalud Marbella ha sido finalista en procesos materno-infantiles dentro de la categoría de hospitales privados grandes, el Hospital Universitario Infanta Elena, en procesos médicos dentro de la categoría de hospitales públicos generales y de referencia, y el Hospital Quirónsalud del Vallès, en procesos médicos entre los hospitales privados intermedios.

OTROS RECONOCIMIENTOS

Del mismo modo, el Grupo Quirónsalud ha consolidado su posicionamiento como referente nacional e internacional en excelencia asistencial, innovación y sostenibilidad.

En este sentido, 14 hospitales del Grupo han sido incluidos en la lista de los mejores hospitales del mundo elaborada por la revista Newsweek, mientras que otros tres centros han sido reconocidos entre los 250 hospitales más sostenibles del planeta en la primera edición del ranking World's Greenest Hospitals 2026.

La calidad de los centros de Quirónsalud también ha sido reconocida en áreas de alta especialización, con tres hospitales del Grupo incluidos en el ranking World's Best Specialized Hospitals 2027, elaborado igualmente por Newsweek, que identifica a los centros de referencia internacional en distintas especialidades médicas.

Además, ocho hospitales de Quirónsalud figuran entre los 25 mejores centros hospitalarios de España en el ranking publicado por Forbes en 2026, un reconocimiento que avala la calidad asistencial, la capacidad tecnológica y la confianza depositada por pacientes y profesionales.