Servicios mínimos del 25 por ciento en el Cementerio de Sevilla para este viernes y la huelga indefinida de julio

Archivo - Personas llevan flores a un ser querido, en el Cementerio de San Fernando. A 31 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha fijado servicios mínimos de entre el 20 y el 25 por ciento durante la huelga convocada en el Cementerio Municipal San Fernando de Sevilla, para la jornada de este viernes, 19 de junio, y a partir del 1 de julio, fecha para la que hay prevista una huelga indefinida.

Según ha recogido el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este viernes consultado por Europa Press, el camposanto sevillano contará con dos auxiliares de información en la oficina administrativa, un 25 por ciento en portería, oficiales sepultureros, oficiales de horno, ayudantes de horno y un 30 por ciento de ayudantes sepultureros, así como un oficial de mantenimiento, un conductor y un peón.

De esta manera, corresponde al Ayuntamiento de Sevilla, con la participación del comité de huelga, la facultad de designar a las personas trabajadoras que deban efectuar los servicios mínimos, "velar por el cumplimiento de los mismos" y la "organización del trabajo" correspondiente a cada una de ellas.

Asimismo, los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales, al considerar la Junta la actividad del cementerio "servicio esencial para la comunidad" por el perjuicio "psicológico y emocional grave" que puede causar a las familias de los difuntos.

Igualmente, la administración ha justificado estos servicios mínimos por su posible afección también a la libertad religiosa, por la relación con los ritos funerarios y los "problemas de salud pública" acaecidos por el retraso en la inhumación o cremación de los restos.