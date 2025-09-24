Sevilla abre su primer Festival de Ópera con un recital desde la Real Maestranza de Caballería

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Ópera de Sevilla ha arrancando este miércoles con el ciclo 'Acércate a la Ópera', desde el balcón de la Plaza de Toros de la Real Maestranza, y ante un público numeroso, donde sonaron arias y dúos de algunas de las óperas más reconocidas. Uno de los momentos "más especiales" llegó con el homenaje a la mítica Carmen de Bizet, en el año en que se celebra el 150º aniversario de su estreno.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado en una nota al término del recital que este acto supone "un pistoletazo de salida inmejorable para el Festival de Ópera de Sevilla, un proyecto del Ayuntamiento de Sevilla, con el que queremos consolidar a nuestra ciudad como capital internacional de la lírica".

Además, Sanz ha añadido que el ciclo 'Acércate a la Ópera' es una forma de "sacar la ópera de los teatros, llevarla a la calle y compartirla con sevillanos y visitantes en escenarios patrimoniales tan singulares como este de la Real Maestranza de Caballería".

Asimismo, el primer edil ha subrayado, que este acto en la Puerta dek Príncipe de la Plaza de Toros, es el "mejor preludio" a la inauguración oficial del Festival, que tendrá lugar este jueves en la Real Fábrica de Artillería, sede principal del certamen y ha destacado que "el Festival de Ópera de Sevilla nace para quedarse, para poner en valor nuestra tradición, nuestro patrimonio y nuestra capacidad de ser vanguardia en las artes escénicas. Y nada mejor que hacerlo abriendo las puertas de la ópera a todos los sevillanos y visitantes".

Con este recital, Sevilla ha dado la bienvenida a una nueva cita cultural de primer nivel que, hasta el próximo 12 de octubre, desplegará óperas, recitales y actividades en siete espacios patrimoniales de la ciudad, así como en diferentes rincones de Sevilla.