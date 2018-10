Sevilla acoge los días 26 y 27 de octubre el V Congreso de Seguridad Informática con 400 hackers

Publicado 08/10/2018 14:42:33 CET

Sevilla acoge los días 26 y 27 de octubre el V Congreso de Seguridad Informática 'Sec Admin' reuniendo a más de 400 hackers informáticos y profesionales de la ciberseguridad para compartir las últimas novedades del sector.

Entre los temas a tratar en este congreso, cabe destacar el uso de herramientas para reunir datos públicos de particulares o empresas que están en Internet tales como direcciones, multas, emails, adjudicaciones, etcétera, según han señalado los organizadores en una nota.

Estas aplicaciones de Osint, se usarán como medio 'all in one', es una metodología desarrollada por los principales servicios de inteligencia que consta en una serie de técnicas que permiten obtener información de empresas y personas obtenidas de fuentes abiertas.

El anonimato en Internet para realizar ciberacoso es otro de los temas que estarán presentes en esta edición y las posibilidades que existen de desenmascarar a estas personas que pretenden dañar la reputación o desprestigiar a una marca o empresa.

Cada día más las empresas están más expuestas al hackeo y robo de datos, estas brechas de seguridad que se da también en colegios e institutos serán tema de conversación en esta edición. Además se hablará de los ataques sofisticados hechos a medida para empresas (APT), con el fin de espionaje industrial o incluso gubernamental también serán otros asuntos de actualidad que estarán presentes en esta V edición de Sec

Admin.

Por otro lado, otro de los objetivos de este congreso es el de concienciar a profesionales y empresas de la importancia de la ciberprotección.

Entre el listado de ponentes nacionales e internacionales que estarán en 'Sec Admin', cabe destacar a Deepad Daswani, ingeniero en informática experto en hacking y ciberseguridad que con su charla 'eHealth, Curl de

bíceps y GDPR' hablará de la vulnerabilidad que existe en las aplicaciones de salud, muy comunes en los gimnasios. Estas apps comparten, sin que los usuarios lo sepan, importante información personal de carácter privado como los indicadores de posibles enfermedades o características físicas de la persona.

'Sec Admin' se hace posible gracias a Dolbuck y a la Escuela Técnica Superior De Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla con el patrocinio de Imperva Incapsula, CCN-Cert, Ingenia, Telefónica Cátedras, Airbus, Fidetia y tiThink. Recibe el apoyo institucional de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía y del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y la colaboración de toolswatch, Softcom, Owasp Sevilla, Aptan, Wellness Tellecom, Renfe y 0xWord.