Sevilla acoge este domingo por primera vez a la selección española de rugby femenino, que enfrenta a Sudáfrica

Presentación de la cita en Sevilla de la selección española de rugby femenino - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de rugby femenino, "las leonas", jugará por primera vez en Sevilla y lo hará una de las selecciones más potentes a nivel internacional, Sudáfrica, a la que se enfrentará el próximo domingo a las 12 en las instalaciones deportivas de La Cartuja.

Así lo ha detallado el Gobierno local en un comunicado, incidiendo en que la delegada de Deportes del Ayuntamiento, María Tena, ha asistido en la mañana de este miércoles a la presentación del partido, en la que también ha participado el gerente del IMD, Ricardo Villena.

Durante la presentación, Tena ha destacado "el crecimiento en general del deporte femenino en Sevilla, y del rugby en particular, en el que contamos con un equipo de primera linea como es el Cajasol Sevilla Cocos, un referente para niñas y jóvenes que va a celebrar cuarenta años de historia. Este trabajo de base, unido al hecho de ser sede de eventos de elite como este partido, desarrollan una gran labor de promoción de este deporte".

Para este debut histórico de "las leonas" en Sevilla han sido convocadas las jugadoras Lea Ducher y María Román, del Cajasol Sevilla Cocos, lo que supone además un aliciente añadido al partido.