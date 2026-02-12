Sevilla acoge el I Encuentro de Aficionados Taurinos para reforzar el diálogo sobre el futuro de la tauromaquia

Foto familiar del I Encuentro de Aficionados Taurinos. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha presidido este jueves el I Encuentro de Aficionados Taurinos de Sevilla, celebrado en el marco de la programación de 'Sevilla, ciudad taurina', una iniciativa que nace con el objetivo de "reforzar el papel de la afición y fomentar el diálogo en torno al presente y el futuro de la tauromaquia en la ciudad".

El Salón Colón ha acogido este foro de debate en el que, desde los escaños, los integrantes de las peñas han debatido sobre el pasado, presente y futuro de la fiesta con Sevilla como eje vertebrador, ha trasladado el Consistorio en una nota.

En esta primera cita han participado personalidades y tertulias del toreo como Tertulia Los 13, Círculo Pablo Aguado, Tertulia El Porvenir, Círculo Taurino de Sevilla, Tertulia Puerta Carmona, y Tertulia Taurina Universitaria, Juan Ortega, Pineda , Peña Eduardo Dávila y tertulia los 40, entre otros.

Durante su intervención, Alés ha subrayado el carácter "histórico" de este encuentro, al tratarse de la primera vez que Sevilla acoge un espacio específicamente dedicado a reunir a los aficionados taurinos. "Sevilla, cuna de grandes toreros y plaza de referencia internacional, necesitaba un lugar de encuentro, diálogo y convivencia entre quienes sienten el toro como parte esencial de su identidad cultural", ha señalado.

El delegado ha destacado que, desde la Delegación de Fiestas Mayores, se ha trabajado para que la programación de Sevilla Ciudad Taurina "trascienda la celebración de actos o eventos puntuales, situando a la afición como eje central de la iniciativa". En este sentido, ha reconocido el papel que desempeñan las peñas, tertulias, asociaciones y familias en la transmisión de los valores y el conocimiento del mundo del toro.

Asimismo, Alés ha señalado que este encuentro supone también un espacio de reflexión sobre los retos que afronta la tauromaquia en la sociedad actual, apostando por un diálogo "sereno, respetuoso y constructivo" que permita consolidar el futuro de esta tradición. El delegado ha incidido en el valor simbólico del acto, destacando que "marca un antes y un después" en la relación entre las instituciones y la afición taurina, así como en el acercamiento entre distintas generaciones de aficionados.

"Este jueves no solo inaugura un acto, inaugura un camino de colaboración, de diálogo y de reivindicación cultural de lo que la tauromaquia representa para Sevilla: arte, historia, estética, ritual, emoción y patrimonio vivo", ha afirmado.

El delegado ha concluido agradeciendo la implicación de todas las peñas, asociaciones, profesionales y aficionados que han hecho posible la celebración del encuentro, mostrando su deseo de que esta iniciativa tenga continuidad en el tiempo.