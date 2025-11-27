Sevilla acoge un encuentro profesional de agencias de viaje, con 150 profesionales, coincidente con "el auge del sector"

Carlos Martín y Rodrigo Rodríguez Hans, en la inauguración del encuentro profesional de agencias de viaje organizado por Aevise. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial de Agencias de Viaje de Sevilla (Aevise) ha inaugurado este jueves el V Salón del Viaje, un encuentro profesional que reúne a 150 agentes de viaje y empresas del sector turístico en el espacio Muelle 21. La apertura oficial ha estado presidida por Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente ejecutivo de Prodetur; Juan José Domínguez, director general de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla y Carlos Martín, presidente de Aevise.

Durante la inauguración, ambos representantes han destacado la importancia estratégica del papel de las agencias de viaje en un contexto turístico en plena transformación. Rodríguez Hans ha subrayado la relevancia del salón como foro "profesional ya consolidado, que crece en cada edición y que refleja el dinamismo del sector turístico sevillano", tal como se destaca en sendos comunicado.

Rodríguez Hans ha destacado también el papel de las agencias de viajes como "aliadas estratégicas para garantizar un turismo de calidad, competitivo y capaz de anticiparse a los nuevos hábitos del viajero". Asimismo, ha señalado la importancia de reforzar la colaboración público-privada para avanzar en materia de digitalización, sostenibilidad y formación.

El vicepresidente de Prodetur ha valorado especialmente el enfoque de esta quinta edición, cuyo programa aborda cuestiones de gran actualidad mediante mesas redondas, talleres prácticos y espacios de networking.

Entre los contenidos de la jornada figuran debates sobre el posicionamiento del destino Sevilla, la visión de los futuros profesionales del sector, la evolución de los modelos online y offline, así como talleres sobre facturación electrónica, 'rent a car' y el uso de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a las agencias.

Al respecto, Rodríguez Hans ha incidido en que "la pasión por viajar, hilo conductor de esta edición, es también la que impulsa a nuestras empresas a innovar, a mejorar y a ofrecer experiencias que conecten al visitante con la riqueza turística de la provincia". En este sentido, ha reafirmado el compromiso de la Diputación, a través de Prodetur, de seguir acompañando al sector con iniciativas que refuercen la calidad y la competitividad del destino Sevilla.

Por su parte, Domínguez ha planteado la posibilidad de que las agencias de viaje formen parte importante de la próxima edición del Tourism Innovation Summit, reconociendo su aportación clave al ecosistema turístico y a los procesos de innovación.

MOMENTO DE CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN

El V Salón del Viaje nace con un mensaje claro: las agencias de viaje no solo siguen siendo un actor esencial en el turismo, sino que viven un momento de crecimiento y transformación, incluso en una industria donde predominan el canal online, la digitalización constante y la irrupción de la inteligencia artificial.

En la actualidad, las agencias se posicionan como un "eslabón profesional imprescindible, capaz de aportar seguridad, asesoramiento experto y personalización".

A lo largo de la jornada, el encuentro abordará las claves del nuevo turismo a través de mesas redondas y talleres especializados, en los que se tratarán temas como el valor de Sevilla como destino turístico y su capacidad para capitalizar su crecimiento; la conexión entre la formación universitaria y la realidad empresarial del sector; viaje online vs viaje presencial: nuevos hábitos de decisión del viajero; el nuevo mercado turístico: del viajero low cost al turismo de alto nivel; aplicaciones de IA en agencias: automatización, análisis del cliente y personalización del servicio.

El evento se extenderá hasta la tarde y contará con la participación de expertos y profesionales de referencia en gestión turística, marketing de destinos, experiencias de viaje e innovación digital, consolidando a Sevilla como un espacio clave para el debate y la evolución del sector.