Sevilla acoge la estrategia EverGreen 2030 de Heineken, un impulso del liderazgo mundial desde el ámbito local

Sevilla ha acogido la presentación de la estrategia global EverGreen 2030 de la cervezera Heineken N.V, que detalla las claves para impulsar su crecimiento. La cita, según ha informado la compañía en una nota, ha reunido a analistas financieros e inversores de todo el mundo para conocer de primera mano su hoja de ruta para los próximos cinco años. La elección de España supone, en palabras de la compañía, "un espaldarazo a la estrategia de la filial española y un claro ejemplo de cómo la cervecera construye su liderazgo mundial desde lo local".

Cabe enmarcar que la anterior reunión de inversores tuvo lugar en Ámsterdam en noviembre de 2022, y anteriormente en Milán (2018), Vietnam (2016) y México (2014).

Tal y como ha subrayado la entidad, Sevilla, elegida para la reunión de inversores, es un ejemplo de los valores que representa la compañía: ciudad origen de su marca insignia, Cruzcampo. Capital de la región donde más cerveza se consume en España, en esta ciudad se ubica una fábrica de última generación que se ha convertido en referente a nivel mundial por sus indicadores de eficiencia y sus destacados avances en sostenibilidad, especialmente en energía renovable y ahorro de agua para Heineken N.V. en todo el mundo.

Además, desde Sevilla opera la Fundación Cruzcampo, una institución con 30 años de historia y principal representante del compromiso social de Heineken España con las comunidades locales.

Durante la presentación de la mencionada estrategia, el CEO y presidente del Consejo de Administración de Heineken N.V., Dolf van den Brink, ha destacado el "posicionamiento único" de la cervecera a nivel mundial para acelerar su crecimiento a largo plazo y la intención de concentrar esfuerzos en mercados como el de España, donde la compañía ostenta una "sólida posición".

En concreto, tal y como ha detallado la cervezera, Heineken España ocupa una posición relevante para el grupo por volumen y beneficio, al ser terceros en Europa y octavos en el mundo, al igual que su marca local más icónica, Cruzcampo, cuarta marca en volumen para la compañía en Europa, y octava en el mundo.

"Heineken España se presenta como una filial estratégica para Heineken NV, contribuye positivamente a los resultados de Europa y es punta de lanza en la estrategia de impulsar el segmento Premium con innovaciones tan exitosas como El Águila en el desarrollo de la categoría sin alcohol y con marcas locales poderosas como Cruzcampo", ha apostillado van den Brink en este sentido.

Ser 'The World's Pioneering Beer Company' (La compañía de cerveza pionera a nivel mundial, en español), es como la entidad ha definido durante la presentación de esta mañana su ambición de crecimiento. Una nueva visión de futuro que aúna el legado de más de 160 años de expansión global con una reconocida trayectoria en innovación y construcción de marcas. Así, EverGreen 2030 busca dar forma al futuro de la cerveza con marcas globales y locales e innovaciones líderes en los segmentos clave de crecimiento.

Cómo la compañía ha impulsado la categoría sin alcohol en todo el mundo, donde Heineken España ha jugado un papel muy relevante, es un claro ejemplo, según la marca. España es un referente en este segmento por su posición de liderazgo en el mercado y por su papel en innovaciones como Heineken 0.0 o, más recientemente, con el lanzamiento de El Águila Sin Filtrar 0,0.

Su contribución a las ambiciones de Heineken NV se plasma más allá de nuestras fronteras, ya que Heineken España exporta éxitos y talento. Cruzcampo, considerada como una de las 25 local power brands prioritarias ha sido destacada por su lanzamiento en el Reino Unido, el más exitoso de la última década en su categoría, "alcanzando el millón de hectolitros en menos de dos años", ha apuntado van den Brink durante la presentación.

Heineken España es también un referente europeo en productividad y un modelo global a seguir en sostenibilidad y digitalización, con 25.000 clientes activos en Eazle, la plataforma de e-commerce para hostelería líder en el mundo.