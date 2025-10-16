Sevilla acoge el II Congreso de Hostelería del Ocio Hostelocio: "El 83% del empleo turístico local es de este sector"

Inauguración del II Congreso de Hostelería del Ocio HOSTELOCIO, a 16 de octubre de 2025. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha acogido este jueves la inauguración del II Congreso de Hostelería del Ocio HOSTELOCIO, un encuentro que reúne a profesionales del sector para compartir conocimiento y analizar el futuro de la industria. En la misma, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Angie Moreno, ha señalado que el 83% del empleo turístico pertenece al sector.

Según una nota emitida por el Consistorio, la delegada ha destacado de igual forma la importancia de la hostelería de ocio como motor económico y cultural, señalando además que el 35% del gasto turístico hasta agosto se realiza en restauración y que Sevilla cuenta con más de 5.000 establecimientos hosteleros.

Moreno también ha puesto en valor la evolución del empleo en hostelería, con 4.802 contratos registrados en septiembre, un 10,75% más que en el mismo mes del año anterior. "Estos datos demuestran que la hostelería del ocio impulsa la economía local y define la experiencia del visitante", ha concluido.