Sevilla acoge la III Velá del Arenal a beneficio de la Bolsa de Caridad de las hermandades del barrio

Foto de familia de la presentación de la III Velá del Arenal, a beneficio de la Bolsa de Caridad de las hermandades del barrio. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Distrito Casco Antiguo, Amidea Navarro, ha presentado este miércoles, junto con las entidades y hermandades del Arenal, la tercera edición de la Velá de este barrio, que impulsa el distrito. El acto ha tenido lugar en el salón Comedor del Ayuntamiento, en el que se ha presentado el cartel conmemorativo de esta edición, obra de Rocío Morales Sanzano.

En este edición, los días 26, 27 y 28 de septiembre, la calle Adriano, frente a la capilla del Baratillo, será el "epicentro" de la Velá del Arenal impulsada por la delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, el Distrito Casco Antiguo y la Asociación de Vecinos Arenal-Torre del Oro, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Este evento tendrá lugar en el espacio comprendido entre la capilla del Baratillo y la calle Otto Moeckel, donde se instalará una gran caseta y un escenario con actuaciones que se desarrollaran entre las 17,00 h y la medianoche.

Las actuaciones estarán a cargo del grupo de teatro Puente de Barcas, Niño Plata, Flamenco para todos, la Agrupación Musical Juvenil Nuestra Señora de los Reyes, el Coro Don Cecilio, Álvaro Carrillo y Nuevas Ilusiones.

En la presentación, la delegada del Casco Antiguo ha desgranado las claves de este evento que "volverá a tener un marcado carácter cofrade y taurino, ya que coincidirá con la salida del público que acuda a las corridas de toros del ciclo de San Miguel y, en el caso de las hermandades, las nueve corporaciones del barrio --Carretería, Baratillo, Las Aguas, Jesús Despojado, San Buenaventura, Guadalupe, Pura y Limpia, Sacramental del Sagrario y La Corona-- serán coprotagonistas de este evento, "ya que todo lo recaudado irá destinado a sus obras asistenciales".

En este sentido, la delegada ha puesto en valor "la labor indispensable que estas corporaciones realizan, tanto en el plano religioso como social, hecho que este Ayuntamiento siempre potenciará e impulsará como legado de siglos de la ciudad".

Por otro lado, Navarro ha dado "a la Asociación de Vecinos Arenal- Torre del Oro y a todas las hermandades por su colaboración para que esta velá se haga posible" que ya "se ha convertido en un clásico del mes de septiembre en Sevilla".