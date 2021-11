Sevilla acoge las primeras Jornadas de la ONCE sobre Ajuste a la Discapacidad visual

Acto de inauguración de las jornadas de la ONCE sobre Ajuste a la Discapacidad Visual - ONCE

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales que intervienen en la atención a las personas con ceguera o discapacidad visual grave procedentes de toda España participan este jueves y viernes en Sevilla en las primeras Jornadas de la ONCE sobre Ajuste a la Discapacidad Visual.

Según ha detallado la organización en un comunicado, este encuentro, que se celebra en la sede del Centro de Recursos Educativos de la ONCE bajo el lema 'Ajustándose a la vida, un proceso continuo que nos implica a toda la comunidad', cuenta con la participación de un centenar de profesionales de todos los perfiles implicados en la tarea de ayudar a las personas en su proceso de ajuste a la situación derivada de la pérdida de la visión.

Se trata de la primera jornada que celebra la ONCE a nivel nacional con el objetivo de favorecer la puesta en común, el intercambio de experiencias y la reflexión sobre la situación actual de los diversos profesionales que intervienen en la atención a las personas con discapacidad visual, que suman cerca de un millar de personas, entre maestros, profesores, trabajadores sociales, psicólogos, instructores de tiflotecnología y rehabilitación, gestores socioculturales, coordinadores deportivos, animación o técnicos de empleo, entre otros.

Las Jornadas han arrancado este jueves con una mesa redonda sobre cómo afrontar los cambios relevantes en la vida y cómo ajustarse a las nuevas circunstancias a cargo de la catedrática de Psicología de la Universidad de Almería, Carmen Luciano, el catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Cano, y el catedrático de Psicopatología de la Universidad de Oviedo, Marino Pérez.

Durante estos dos días se van a desarrollar ocho grupos de reflexión simultáneos y se darán a conocer 35 presentaciones con ejemplos prácticos y planteamientos de trabajo para compartir buenas prácticas en el ámbito de la inclusión educativa.

Los grupos de reflexión abordarán la transversalidad del ajuste y el trabajo en equipo, el ajuste en la adolescencia, la familia como figura de apego y facilitadora del desarrollo del menor de cero a seis años, la familia y el proceso de ajuste, el ajuste a la sordoceguera y otras discapacidades, proceso de ajuste en educación primaria, ajuste a la discapacidad visual por medio del ocio en la tercera edad y la motivación y percepción de 'ser capaz'.

En el acto de inauguración han participado este jueves la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Imelda Fernández, la directora de Educación, Empleo y Braille de la Dirección General de la ONCE, Ana Ruiz, y la directora de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Almudena García, además del delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, la directora de Autonomía Personal, Accesibilidad, Tecnología e Innovación de la ONCE, Carmen Millán, y la directora del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, Eva Pérez.

El viernes, tras la presentación de las conclusiones, cerrarán las jornadas el director general adjunto de Servicios Sociales para Personas Afiliadas, Andrés Ramos, y la delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ana González, junto a la directora de Autonomía Personal, Accesibilidad, Tecnología e Innovación de la ONCE, Carmen Millán, y la directora pedagógica del Centro de Recursos Educativos (CRE) de Sevilla, Carmen de Miguel.

En Andalucía la ONCE cuenta con más de 150 profesionales que dan cobertura a las necesidades de las personas ciegas o con discapacidad visual grave.