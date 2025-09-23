Sevilla acoge la semana Angloárabe del 1 al 5 de octubre, un evento hípico "consolidado" en la agenda deportiva

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de los Marqueses de La Algaba ha acogido la presentación del cartel de una nueva edición de la 'Gran Semana Angloárabe' de Sevilla, un evento hípico "consolidado" en la agenda deportiva de Sevilla y que se celebrará en el Parque del Alamillo del 1 al 5 de octubre.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la delegada de Deportes y Promoción de la Salud del Ayuntamiento, Silvia Pozo, ha asistido esta mañana a la presentación del cartel del evento, que al igual que en las últimas ediciones recoge varios ejemplares de angloárabe sobre un monumento emblemático de Sevilla, en esta edición el Pabellón Mudéjar de la Plaza de América.

Junto a Silvia Pozo han participado también en la presentación del cartel el presidente de la Asociación del Caballo Angloárabe, organizadora del evento, Francisco Gaviño y el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Francisco Juárez; y el director del Parque del Alamillo, Manuel Campuzano.

Esta edición de la 'Gran Semana Angloárabe' ha destinado "el mayor presupuesto de su historia" a los distintos concursos que se celebran, 30.000 euros en total, e incluye "actividades para todos los públicos, como paseos en ponis para los más pequeños". Asimismo, para promocionar la hípica, contempla también entradas gratuitas.