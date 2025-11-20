Sevilla acoge este viernes el congreso estatal de voluntariado de Cruz Roja Española

Archivo - Cruz Roja Española reparte ayudas en asentamientos de Valencia, en foto de archivo. - Cruz Roja Española - Archivo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Del 21 al 23 de noviembre, Sevilla acogerá el congreso estatal de voluntariado, organizado por Cruz Roja Española, un encuentro que reunirá a más de 300 voluntarios y voluntarias procedentes de todo el país. El objetivo es reforzar el papel del voluntariado en la citada institución, promover su participación activa y consolidar su contribución en la toma de decisiones estratégicas.

Este evento constituye un "espacio de reflexión, intercambio y reconocimiento, en el que se abordarán los retos presentes y futuros de la acción voluntaria, fortaleciendo el compromiso con una sociedad más humana, solidaria y cohesionada", informa la ONG en un comunicado.

Como parte de la programación, el viernes, 21 de noviembre, de 10,00 a 14,00 horas, Cruz Roja desarrollará actividades abiertas a la ciudadanía en dos puntos emblemáticos de la ciudad, con el propósito de dar a conocer la labor humanitaria de la organización: Alameda de Hércules y Las Setas de la Encarnación.

En el primero de los espacios, se han programado stands informativos, una muestra de recursos ERBE (Respuesta Básica en Situaciones de Emergencia), demostraciones de Reanimación cardiopulmonar (RCP), el taller 'Pedaleando por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)', el taller de baile 'Punto Arcoíris' y juegos relacionados con el Medio Ambiente.

En cuanto a las Setas, al margen de los stands informativos, se desarrollarán las exposiciones 'Camino Migrante' y 'Soledad no Deseada', talleres de baile y de yoga, un Punto Violeta y actividades infantiles.

Con motivo del congreso, el Ayuntamiento de Sevilla iluminará de rojo la Muralla de la Macarena, así como las fuentes de Plaza de España y Glorieta Juan de Austria. Además, la bandera de Cruz Roja ondeará en la Glorieta de Mar Cambrollé, como muestra del compromiso institucional con la acción humanitaria.