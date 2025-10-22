Sevilla acogerá el V Congreso de Educación LGBTIQ+ para "reforzar la respuesta educativa" frente al acoso esta semana

Archivo - Un Hombre Levanta Una Bandera Durante Una Manifestación Por El Orgullo LGTBI, En Imagen De Archivo. - ISAAC BUJ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los días 23 y 24 de octubre la Universidad de Sevilla (US) acogerá la quinta edición del Congreso de Educación LGBTIQ+, organizado por Fundación Triángulo Andalucía, un "espacio de encuentro y reflexión que se ha consolidado como referente nacional" en la promoción de una educación diversa, segura y libre de discriminación.

Con esta nueva edición, Fundación Triángulo "refuerza su compromiso con una educación que acompañe, prevenga y transforme". Un recordatorio de que las aulas, "más que un lugar de paso, son el punto de partida para una sociedad más justa, diversa y consciente", según ha selañado la Fundación en una nota de prensa.

El Congreso, financiado por la Junta de Andalucía, reunirá a profesionales del ámbito educativo, alumnado y familias con el objetivo de abordar las dificultades que enfrentan las diferentes realidades LGBTIQ+ en los centros educativos, aportando conocimientos y experiencias que permitan comprenderlas y actuar de forma eficaz ante ellas.

"En un momento en que muy pocos escuchan y demasiados gritan, es urgente recuperar y proteger los espacios de diálogo empático dentro del ámbito educativo, donde se construye el verdadero cambio social en la vida de menores y jóvenes", ha destacado el presidente de Fundación Triángulo Andalucía y conferenciante inaugural del Congreso, Raúl González del Río.

De esta manera, la entidad ha señalado que "no es casual" que el Congreso "llegue en un momento delicado", en el que la educación se reafirma como el espacio "más poderoso de transformación social y la primera línea de prevención frente a los discursos de odio y el acoso que todavía hoy persisten en los entornos escolares".

Por ello, ha incidido en que desde los primeros cursos de primaria hasta los estudios universitarios, "el acompañamiento y la formación del profesorado resultan esenciales" para construir aulas donde cada persona pueda "desarrollarse en libertad y sin miedo".

El programa de esta edición aborda cuestiones como el bullying y el ciberacoso LGBfóbico, su impacto en la salud mental y las estrategias de intervención, con ponencias de figuras del ámbito académico como la Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad del País Vasco, Estíbaliz Cepa Rodríguez, que presentará 'El papel moderador de la resiliencia y la regulación emocional en la relación entre el bullying y el cyberbullying LGBfóbico; y la salud mental y la aceptación identitaria"'.

También participará la Doctorada en Innovación Didáctica en la Universidad de Jaén, Anabel Quesada Castellano, con la ponencia 'Resiliencia educativa y liderazgo inclusivo: hacia escuelas que celebren la diversidad'.

El Congreso contará con profesorado y alumnado de diferentes universidades, entre ellas la Universidad de Sevilla, la Universidad de Jaén, la Universidad de Granada, la Universidad de Salamanca, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Nacional de Lanús, así como con mesas redondas de orientación educativa y experiencias reales de centros de primaria y secundaria.

La Fundación Triángulo ha señalado la participación del IES Antonio de Ulloa de La Rinconada, con una iniciativa de alumnado que promueve "la visibilidad y el respeto desde el propio entorno escolar".

"El reto está en acompañar a nuestras infancias y juventudes desde la comprensión y el respeto, formando entornos educativos que prevengan el miedo y favorezcan la diversidad como valor común" ha apuntado un orientador de secundaria.