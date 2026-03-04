Sevilla acogerá la fase final del Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales infantil y cadete de fútbol

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en la presentación del Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales infantil y cadete de fútbol - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido, han presentado este miércoles la fase final del Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales infantil y cadete de fútbol, que se celebrará los días 14 y 15 de marzo en los estadios Ciudad de Alcalá y Miguel Román, de los municipios de Alcalá de Guadaíra y de Dos Hermanas (Sevilla).

Según ha indicado la institución provincial en una nota, a la presentación también han asistido el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández; el vicepresidente de la RFAF y presidente-delegado RFAF Sevilla, Pedro Borrás, y la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Abril Castillo, además del presidente del CD Alcalá, Miguel Ángel Gómez y su directivo, José Luis Sánchez, el director general del Dos Hermanas CF, Emilio Blanco, y otras personalidades.

Por su parte, Curtido ha expresado su agradecimiento a la Diputación, "por hacer posible que se realice en la provincia este Campeonato". "Una institución que va siempre de la mano del deporte, promoviendo el deporte, promoviendo la salud entre los chicos y chicas y de la mano de esta Real Federación Andaluza de Fútbol", ha subrayado.

Asimismo, ha agradecido a los dos ayuntamientos sede por "la apuesta que han hecho por recoger y albergar este evento" y a los clubes de Dos Hermanas y Alcalá, por "ofrecer todo lo que está en su mano".

"Estamos viendo a estos niños jugar en sus selecciones desde benjamines prácticamente, jugar en sus clubes y conseguir objetivos personales, realizarse como futbolistas y como personas dentro de Andalucía y, muchos de ellos, como otros que les han precedido, integrarán La Roja como jugadores internacionales", ha añadido el presidente del fútbol andaluz.

Por otro lado, Javier Fernández ha agradecido a la RFAF "su confianza y que hayan querido contar con la Diputación para apoyar este evento futbolístico de primera magnitud, que pone el foco en el fútbol andaluz y en el fútbol provincial".

"Para la Diputación el objetivo fundamental es la práctica deportiva de nuestra ciudadanía. Un objetivo que nos ha llevado a poner en la agenda de todos los municipios la aspiración a contar con infraestructuras e instalaciones deportivas de excelencia, la conservación, mantenimiento y construcción de las mismas, con reflejo presupuestario a través de inversiones provinciales procedentes de programas como el Sevilla 107 o el Sevilla 2030", ha afirmado.

La Diputación patrocina con 36.000 euros este evento deportivo de referencia del fútbol base andaluz, que organiza la RFAF con carácter anual y rotatorio entre las ocho provincias andaluzas. Esta edición 2026 tendrá lugar en Sevilla, que toma el relevo de Huelva, donde tuvo lugar la edición del año pasado.

La gran novedad de esta temporada es el formato de competición, para el que se ha optado por una fase previa a ida y vuelta por provincias (16 partidos disputados con 16 selecciones, 8 por cada categoría), hasta alcanzar la Final Four, con 8 selecciones clasificadas, en dos categorías, que competirán para tomar el relevo del doble título logrado por Sevilla en 2025, y en la que 4 provincias meten a sus selecciones en las dos categorías: Sevilla, Granada, Huelva y Málaga.

144 futbolistas de las selecciones clasificadas en la Final Four, además de cuerpos técnicos, se darán cita en la gran fiesta andaluza del fútbol en uno de los Campeonatos de referencia en la RFAF, que pone en valor el talento del fútbol base andaluz.

En lo que se refiere a la cobertura mediática del Campeonato, RFAFtv ofrecerá en directo y gratis, a través de su OTT, los 8 partidos de la competición en sus canales 1 y 2.