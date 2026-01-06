Sevilla acogerá este mes de enero el I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional

Archivo - Detalle de la banda de música Esperanza de Triana al comienzo de la Carrera Oficial, a 30 de marzo de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

La Real Fábrica de Artillería de Sevilla será escenario el próximo día 17 de este mes de enero del I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional, organizado por la Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional (Musapro), entidad de ámbito nacional integrada por autores y compositores de música sacra procesional.

La presentación oficial de esta cita tendrá lugar este próximo jueves, 8 de enero, en el Palacio de los Marqueses de la Algaba de la capital andaluza a las 11,30 horas, según ha informado la organización del encuentro este martes.

En dicha presentación está previsto que participe un representante del gobierno municipal del Ayuntamiento de Sevilla; el presidente de la Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional Musapro, Abel Moreno Gómez; el tesorero, Manuel Marvizón Carvallo, y el secretario de la misma entidad, Claudio Gómez Calado.

Según explican desde la asociación que lo organiza, este I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional está patrocinado por el Ayuntamiento de Sevilla y cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Esta cita reunirá a "compositores, directores de formaciones musicales y músicos de toda España", además de representantes de las hermandades y cofradías, así como de las administraciones autonómica y local, "convirtiendo a Sevilla en la capital nacional de la música sacra procesional y punto de encuentro de los protagonistas de este género", según señalan desde la organización.