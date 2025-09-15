Sevilla albergará el primer congreso 'Oleoturismo España' promovido por la Diputación

Archivo - Imagen de rercurso de una explotación de olivos. - UPA - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acogerá el próximo 18 de septiembre la primera edición del congreso 'Oleoturismo España', organizado por Prodetur, AEMO y nueve de sus diputaciones socias, en una cita que reunirá a instituciones, empresas y profesionales del sector para reflexionar sobre el futuro del oleoturismo en España.

Según ha informado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, el encuentro se enmarca en el proyexto 'Extensión y consolidación de la experiencia turística sostenible Oleoturismo España', en el contexto del programa 'Experiencias Turismo España 2023', financiado por los fondos Next Generation EU.

El congreso está organizado en ponencias y mesas redondas donde se abordarán los retos del oleoturismo como herramienta de desarrollo sostenible, la hoja de ruta del proyecto 'Oleoturismo España', la cooperación institucional entre territorios y la innovación y promoción en mercados nacionales e internacionales.

Posteriormente al Congreso se celebrará el evento de entrega de los I Premios Oleoturismo España, distinguiendo las iniciativas más innovadoras y sostenibles.

La jornada será clausurada con un acto institucional que subraya la importancia de la primera red nacional dedicada en exclusiva al oleoturismo, con más de 300 empresas ya adheridas.