Archivo - Police device for derbi before the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Real Betis at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on November 30, 2025, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 400 agentes de la Policía Nacional, junto a 373 trabajadores de empresas privadas, velarán este sábado por la seguridad de ciudadanos, aficionados y deportistas con motivo del derbi de LaLiga EA Sports entre el Sevilla FC y Real Betis Balompié, que se disputará desde las 18,30 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, al mismo tiempo que el Ayuntamiento reforzará los efectivos de limpieza y transporte.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar el encuentro como "partido de alto riesgo". Las previsiones son que el estadio registre lleno, con 42.500 espectadores para ver este partido correspondiente a la jornada 13.

En este contexto, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Vicente Vigil-Escalera, ha presidido en la Plaza de España la reunión de coordinación del operativo de seguridad, con participación de la Policía Nacional, Policía Municipal de Sevilla, consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Centro de Emergencias Sanitarias 061 y los dos equipos.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y REFUERZO DESDE LAS 12,00 HORAS

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad que contará con un refuerzo de los efectivos de las empresas municipales, así como de Policía Local.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, desde las 12,00 horas del mediodía, la Policía Local pondrá en marcha un dispositivo en el entorno de Nervión y otro en el entorno del estadio Benito Villamarín para la previa del derbi, controlando actividades de ocio y venta ambulante.

En cuanto al dispositivo de movilidad en los aledaños del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, desde las 15,30 horas se habilitarán los dispositivos de control, con cortes al tráfico que se activarán a partir de las 15,45 horas, o, en caso de que la afluencia de personas se incremente previamente, cuando los agentes lo dispongan. Todo el dispositivo permanecerá en sus puntos hasta aproximadamente una hora después de la finalización del partido.

Las principales vías afectadas serán Luis Montoto, Luis de Morales, Eduardo Dato, Av. San Francisco Javier y los aledaños del Ramón Sánchez-Pizjuan.

Teniendo en cuenta las zonas de evacuación establecidas por las Fuerzas de Seguridad y Protección Civil, se establecerán las restricciones al tráfico rodado que puedan dificultar una posible evacuación del estadio por necesidades de seguridad.

AUTOBUSES DE REFUERZO PARA TUSSAM

Además se reforzará el servicio de autobús de Tussam en las líneas que prestan su servicio por Nervión, tales como la C1 (Prado-Los Remedios-Triana-Torneo-Macarena); la C2 (Santa Justa-Macarena-Torneo-Triana-Los Remedios); la 5 (Santa Aurelia-Prado-República Argentina-Triana-Torre Sevilla); la 27 (Prado de San Sebastián-Luis Montoto-Los Arcos-Sevilla Este); la 28 (Prado-Parque Alcosa); la 29 (Prado-Torreblanca); y la LN Línea Norte (Prado-Pino Montano).

Además, de reforzar el servicio a la entrada del partido, a la finalización del mismo varios autobuses vacíos de cada una de las líneas, esperarán a los aficionados en sus correspondientes paradas, situadas en las inmediaciones del campo, y partirán directamente a medida que se vaya completando su capacidad, una vez que se dé por finalizado el encuentro.

LIPASAM

En este sentido, para dar cobertura a este evento deportivo se desplegará un importante equipo humano y mecánico de Lipasam durante el partido, así como en las horas anteriores y posteriores, que contará con 45 operarios y 22 vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al encuentro futbolístico en tres fases: la previa, durante el propio encuentro e inmediatamente después del mismo.

En la primera de ellas, se vaciarán todos los contenedores del entorno del Ramón Sánchez-Pizjuán, ya que, como suele ser habitual, los seguidores del equipo sevillista se reúnen antes del encuentro en las inmediaciones del estadio.

Antes del partido, y una vez que las dos aficiones estén dentro del estadio, se llevará a cabo una actuación de limpieza en los alrededores del mismo con especial atención a los accesos.

Asimismo, al término del encuentro, se realizará una limpieza de toda la zona, aplicando barridos y baldeos con agua a presión, para eliminar restos y malos olores. El plan finalizará con tareas de repaso de limpieza en las calles más próximas al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán que suelen ser las más transitadas por los miles de aficionados.

La empresa municipal de limpieza de Sevilla cuenta con un dispositivo especial para todos los partidos de fútbol que se celebran en la ciudad hispalense, tanto en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, como en el estadio de La Cartuja.

Dicho servicio se refuerza con las limpiezas programadas habitualmente para que el resto de la ciudad pueda ser atendida, sin sufrir las consecuencias de la celebración de uno de los encuentros deportivo más importante de la capital.