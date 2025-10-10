Sevilla celebra un acto del Día de la Fiesta Nacional con izado de la Bandera y homenaje a los caídos

Celebración del día de la Fiesta Nacional. A 10 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - M.LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fachada de la Capitanía General de Sevilla acogió este viernes un acto complementario del Día de la Fiesta Nacional, que incluyó un izado solemne de la Bandera Nacional y un homenaje a los que dieron su vida por España.

Según ha informado la Oficina de Comunicación de la Fuerza Terrestre, el acto fue presidido por el Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero Claudio, y contó con la participación del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, así como de una representación de autoridades civiles y militares.

Durante el desarrollo del acto se han realizado la incorporación de la fuerza, honores a la autoridad que presidió, revista, saludo a las autoridades, izado de la Bandera, homenaje a los caídos y desfile de la Unidad de Honores hasta el Acuartelamiento de La Borbolla.

La Unidad de Honores estuvo compuesta por un Capitán del Raaa No 74 como jefe, estandarte con oficial portaestandarte, escuadra de batidores, banda de guerra y cornetín de órdenes del Cuartel General de la Fuerza Terrestre, así como una compañía mixta con secciones del RAAA No 74, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y UME. La Bandera fue portada por seis representantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y el CNP.

En el acto de homenaje han intervenido dos porta-coronas de la UCG Futer y la Armada, junto con el guion del Cuartel General de la Fuerza Terrestre y banderines del Raaa No 74, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias y Unidad del Cuartel General de Futer.

El acto ha concluido con el desfile de la fuerza ante la autoridad que presidió, continuando hasta el Acuartelamiento de La Borbolla.