El alcalde y la delegada de Educación saludan a un menor en la Ciudad de los Niños del Prado de San Sebastián, en foto de archivo - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla celebrará este viernes el Día Mundial de la Infancia con una edición especial de 'Vive tu Parque', en colaboración con Unicef. Las familias podrán así disfrutar de una tarde de juegos y talleres en la Ciudad de los Niños, en el parque del Prado de San Sebastián, de 16 a 19 horas.

En este sentido, habrá talleres de manualidades, retos, juegos populares, hinchables infantiles y deportivos y pintacaras. Los talleres estarán dedicados a los derechos de la infancia. A través de las manualidades, los más pequeños podrán hablar sobre su derecho a jugar, a recibir una educación, a ser tratados con igualdad, a estar protegidos y a ser escuchados, explica el Consistorio en una nota de prensa.

"Queremos que los niños de Sevilla conozcan sus derechos y sepan que su voz cuenta. Este viernes podrán aprender sobre ellos jugando, haciendo manualidades y compartiendo la tarde con sus familias y con otros niños", ha señalado la delegada de Educación y Juventud, Blanca Gastalver.

Este año se cumplen 80 años de la creación de Unicef y 30 años del inicio de la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, de la que forma parte Sevilla. Con el lema 'EstamosAquí', Unicef recuerda que los niños y adolescentes tienen derecho a participar en las decisiones que afectan a su vida.

"Queremos que los niños disfruten de los parques de Sevilla y que también puedan decirnos cómo les gustaría que fueran. Escucharles nos ayuda a mejorar los espacios que usan cada día", ha añadido Gastalver.

La declaración institucional de Unicef de este año recoge el compromiso de promover espacios seguros y saludables para la infancia. El Ayuntamiento trabaja en la mejora y recuperación de los parques de Sevilla para que los más pequeños tengan lugares seguros y accesibles donde jugar y encontrarse al aire libre. Con 'Vive tu Parque', esos espacios acogen también actividades para compartir en familia.