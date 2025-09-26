Sevilla celebra el Día del Turismo reivindicando un modelo "responsable": "Debe generar empleo y bienestar"

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este viernes el acto conmemorativo del Día Mundial del Turismo 2025, una cita en la que ha destacado la "relevancia del turismo como motor económico para la ciudad", aunque ha aclarado que debe generar "empleo estable, dinamización cultural y bienestar para todos los barrios", por lo que ha asegurado que el modelo turístico de la ciudad hispalense "busca crecer de manera responsable y equilibrada".

Durante la conmemoración, que ha tenido lugar a bordo de un barco de la empresa sevillana 'City Sightseeing' en un recorrido por el Guadalquivir, Sanz ha anunciado que en los primeros siete meses de 2025 Sevilla ha recibido 2.148.385 viajeros, 4.810.862 pernoctaciones, una estancia media en ascenso de 2,24 noches, y una ocupación media del 74,59%. Además, el número de establecimientos abiertos ha crecido un 11,67% respecto al año anterior, con 5.077 trabajadores empleados en el sector.

Además, ha incidido en el crecimiento de la oferta hotelera de alta gama, con un aumento del 30% de la oferta hotelera premium en dos años, y la llegada de marcas internacionales, entre las que ha destacado la cadena de hoteles de lujo 'Four Seasons'.

En materia de conectividad aérea, el alcalde ha destacado que desde 2023 Sevilla ha sumado 31 nuevas rutas, alcanzando 87 destinos internacionales de 22 mercados diferentes. Entre enero y julio de 2025, el Aeropuerto de Sevilla ha superado los 5,5 millones de pasajeros, un 5% más que en 2024.

Por su parte, este otoño se inauguran conexiones directas con Ámsterdam, Berlín, Lyon, Milán, Rotterdam, Essaouira, Tenerife y Gran Canaria, además de la nueva ruta diaria con Estambul operada por Turkish Airlines, que conecta Sevilla con más de 200 destinos en Asia, África y Oceanía.