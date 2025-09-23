Sevilla celebra la II edición del Festival 'Sevilla, Tierra de Diversidad'

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, junto a la Fundación Tres Culturas, ha presentado este martes la II edición del Festival 'Sevilla, Tierra de Diversidad', que tendrá lugar el próximo día 4 de octubre en el Parque de los Perdigones.

Según ha informado el delegado de Derechos Sociales, José Luis García en una nota de prensa, este festival, cuya primera edición se organizó en mayo de 2024 y contó, según el delegado, con una participación de más de medio millar de personas, "ha sido concebido como una gran celebración de la diversidad y la convivencia entre personas de distintas procedencias y tradiciones".

La jornada comenzará a las 11,00 horas con la celebración de un pasacalles, cuyo recorrido se iniciará en las inmediaciones del Parlamento de Andalucía hasta llegar al Parque de los Perdigones, al ritmo de la batucada del grupo Jalearte, una formación íntegramente compuesta por mujeres percusionistas.

Ya en el parque, ha añadido el comunicado, se ofrecerá el espectáculo didáctico 'Viaje al mundo de las danzas', una propuesta para público infantil y juvenil a cargo del grupo Latidos. Se trata de un "espectáculo participativo en el que se invitará a recorrer diferentes culturas a través del baile".

Además, durante toda la mañana, el festival contará con una veintena de asociaciones, ONG y colectivos vecinales, entidades que "se han implicado desde el principio en este proyecto y que dispondrán de distintos espacios para informar sobre su labor y ofrecer actividades al público asistente", ha incidido la institución local.