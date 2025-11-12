Sevilla cierra este jueves los parques, cementerio y algunas instalaciones deportivas por el aviso amarillo por lluvias

Archivo - Cartel en una reja de entrada al Parque de María Luisa que indica el cierre por alerta meteorológica. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este miércoles el cierre de "forma preventiva" de los parques públicos, el cementerio y aquellas instalaciones deportivas con riesgo por caída de ramas o estructuras, durante toda la jornada del jueves 13 de noviembre.

Según ha informado el Consistorio en una publicación en sus redes sociales, aquellas instalaciones que "a criterio del IMD sean seguras", mantendrán su funcionamiento con normalidad.

El aviso amarillo por lluvias, vientos y tormentas está activo desde las 12,00 del mediodía hasta las 23,59 del jueves.