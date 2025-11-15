Sevilla conmemora el Día Mundial del Flamenco con una propuesta de José de la Tomasa en torno a la Alameda

Archivo - La cantaora Estrella Morente durante un concierto. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sevilla conmemora el Día Mundial del Flamenco, que se celebra este domingo, 16 de noviembre, con una amplia programación cultural, en la que destaca una propuesta de José de la Tomasa en torno a la Alameda de Hércules.

Maestro del cante y referente absoluto de la tradición flamenca, el artista compartirá escenario con Manuel de la Tomasa, heredero natural de su linaje, el coreógrafo y bailaor Andrés Marín y el artista plástico Luis Ybarra. La cita está prevista el miércoles 19 en un lugar emblemático como es la Real Fábrica de Artillería, a las 20,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La Bienal de Flamenco continúa explorando nuevos lenguajes escénicos con 'Amalgama', un ciclo que propone "cruces inesperados" entre el flamenco y otras formas artísticas, desde la performance al arte contemporáneo.

De este modo, cada cita se convierte en un espacio de encuentro entre generaciones, estilos y miradas que amplían los límites del género desde su raíz.

Por otro lado, se ha programado 'EmPEÑAdos por Sevilla', el ciclo de recitales flamencos organizado por el Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con la Unión de Peñas Flamencas, dentro del marco de la promoción del flamenco, que tiene al frente a Luis Ybarra, director de la Bienal.

En este sentido, tras la actuación este viernes de José Ángel Jara, en la Peña Flamenca La Polea, el domingo subirá al escenario de la Peña Flamenca El Carbonerillo Míriam Méndez, 'La Princesa Descalza, a las 14,00 horas y también con entrada libre hasta completar aforo.