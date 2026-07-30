Sevilla contará con 50 peones más de refuerzo del servicio de limpieza municipal para este verano

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y un trabajador municipal - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este jueves, 30 de julio, un refuerzo de la plantilla municipal con 50 peones más para el verano, destinado al mantenimiento de las zonas verdes y los servicios de limpieza de edificios municipales de la ciudad.

Según ha referido el Gobierno local en un comunicado de prensa, en total se incorporarán 50 nuevos trabajadores a través de la Bolsa de Empleo Municipal para responder de forma urgente tanto a las necesidades de la época estival como a la cobertura de vacantes transitorias.

Estas incorporaciones se llevarán a cabo de manera progresiva, haciéndose efectivas a mediados de julio y principios de agosto. En concreto, el Servicio de Parques y Jardines contará con una contratación extraordinaria y excepcional de 15 peones durante un período de tres meses.

De forma paralela, la Dirección General de Recursos Humanos ha aprobado la contratación interina de 35 peones de limpieza adscritos a la Unidad de Limpieza y Porterías.

En este último caso, los mismos cubren de manera transitoria las plazas cuyos titulares se encuentran actualmente prestando servicios en otras dependencias municipales bajo fórmulas de comisiones de servicio o traslados provisionales.