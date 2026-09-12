Sevilla contará con su I edición de la carrera por las Enfermedades Raras, dedicada a la Piel de Mariposa

El alcalde, José Luis Sanz, recibe en el Ayuntamiento a Leo García - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado la creación de la I Carrera a beneficio de las Enfermedades Raras, que tendrá su primera edición dedicada a la Piel de Mariposa.

El anuncio de ha producido durante una visita en el Consistorio de Leo García, un niño sevillano, vecino del distrito Cerro - Amate, de 12 años que se ha convertido en uno de los grandes impulsores de la visibilidad y el conocimiento de la Piel de Mariposa.

"Sevilla quiere estar al lado de Leo, de su familia y de todas las personas que cada día luchan contra una enfermedad rara. Leo, con tan solo 12 años, está demostrando que la capacidad de sensibilizar, de movilizar y de ayudar a los demás no tiene edad. Su compromiso con la Piel de Mariposa es un ejemplo para todos nosotros", ha señalado el alcalde.

Por ende, ha indicado que el objetivo de la carrera es que sea "el comienzo de una tradición en Sevilla. El deporte tiene una enorme capacidad para unir a las personas y para convertir la solidaridad en acción. Por eso animo a todos los sevillanos a participar el próximo 4 de octubre, a correr, a acompañar y, sobre todo, a demostrar que Sevilla está con quienes más lo necesitan".