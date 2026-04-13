Sevilla contará con un programa para fomentar la prevención del VIH y mejorar el diagnóstico temprano

Firma de un convenio en Sevilla para la prevención del VIH - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha firmado un convenio con Adhara Asociación VIH/Sida para el desarrollo del programa 'Adhara Sevilla Checkpoint: atención integral para la salud sexual', una iniciativa orientada a fomentar la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, mejorar el diagnóstico temprano y reforzar la atención a personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el programa prevé alcanzar aproximadamente a 17.500 usuarios directos. Entre sus objetivos generales se encuentran el diseño y difusión de campañas de prevención y de promoción de la salud sexual, así como actuaciones de asesoramiento sobre VIH y otras ITS dirigidas a población vulnerable mediante aplicaciones de contacto, WhatsApp, redes sociales y otras herramientas digitales. Asimismo, persigue la derivación para la atención presencial a través del servicio Checkpoint.

Cabe mencionar que el acuerdo cuenta con una financiación de 162.000 euros y será ejecutado durante el año 2026. El delegado de Asociaciones, José Luis García, ha destacado que "la prevención y la promoción de la salud sexual son una prioridad de salud pública, pero también una cuestión de igualdad, de inclusión y de defensa de derechos". Por ello, ha asegurado, "es tan importante fortalecer la cooperación con entidades que cuentan con experiencia, implantación y capacidad de intervención sobre el terreno".

El convenio se enmarca en la estrategia de ciudad vinculada a los compromisos de Sevilla en el horizonte 2030 para mejorar el conocimiento del estado serológico y avanzar en los objetivos marcados por Onusida. En este sentido, el proyecto plantea contribuir a que el porcentaje de población que conoce su estado serológico pase del 75 por ciento actual al 95 por ciento.