Archivo - Visitantes de la Feria del Ecoturismo y las Tradiciones Rurales de Las Navas de la Concepción, en foto de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de alojamientos rurales de la provincia de Sevilla rondan en estos momentos el 72 por ciento para el Puente de la Constitución y la Inmaculada. Un dato que la sitúa como cuarta provincia española con mayor volumen de plazas ocupadas sobre el total de las ofertadas, por detrás de Córdoba y Huelva, ambas con un 79 por ciento, y Jaén, con un 75%.

Sevilla se coloca cuatro puntos por encima de la media de ocupación en Andalucía, según la información facilitada a Europa Press por el portal especializado EscapadaRural.com. La región andaluza registra, no obstante, el mayor volumen de ocupación si se compara con el resto de comunidades autónomas. Le siguen Madrid (65%), Navarra (65%) y Aragón (62%); en el otro extremo está País Vasco con un 39 por ciento.

La ocupación en este puente de diciembre es superior a la previsión que manejaba el sector para el puente del Pilar, dado que, entonces, se hablaba de un 65% de reservas. No sorprende el dato ya que desde este portal especializado, con más de 11.000 alojamientos en todo el territorio nacional, se afirmaba que la ocupación en los alojamientos rurales en la provincia en este último trimestre iría subiendo de forma paulatina, "como ocurre año tras año, conforme avanza este periodo".

En cuanto los establecimientos hoteleros de Sevilla, la ocupación media registrada este viernes era del 66,5% para este puente festivo, comprendido entre el viernes 4 y el martes 8 de diciembre.

Así se desprende de la última encuesta interna realizada por la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) entre sus asociados, que refleja, además, que el "pico máximo de demanda" se concentra en la noche del sábado 5 de diciembre, jornada en la que las reservas alcanzan ya el 78 por ciento.

La media global del puente supone un descenso respecto a los datos registrados en las mismas fechas del año anterior, cuando la ocupación se situaba en el 75%. Desde la patronal hotelera señalan dos factores principales que explican esta variación: la falta de conexión ferroviaria con Madrid y el hecho de que se trata de un puente "más largo".