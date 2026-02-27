Sevilla defiende su gestión tras temporal en Cementerio de San Fernando: "Abrir sin garantías sería imprudente"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita el Cementerio municipal de la ciudad para valorar los daños causados por la borrasca Leonardo. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado las críticas del PSOE sobre la gestión de los daños ocasionados por el reciente temporal en el Cementerio de San Fernando y ha negado que el tiempo de actuación pueda calificarse de "inaceptable". Según ha detallado el Consistorio, el temporal provocó la caída de más de 80 árboles de gran porte y causó daños en 131 sepulturas, una situación que obligó al cierre del recinto por motivos de seguridad.

En este sentido, el Gobierno municipal ha defendido en una nota de prensa que mantener clausurado el cementerio responde a un ejercicio de responsabilidad, subrayando que "lo verdaderamente imprudente habría sido reabrir sin garantías plenas de seguridad para trabajadores y visitantes".

El Ayuntamiento ha explicado que el cierre se mantiene hasta la eliminación total de cualquier riesgo estructural y que la reapertura será parcial mientras continúen los trabajos urgentes. Estas labores, han precisado, requieren mantener determinadas zonas cerradas y debidamente balizadas para evitar riesgos.

Asimismo, han señalado que la intervención en el camposanto va más allá de la retirada de árboles caídos. Los trabajos incluyen evaluaciones individualizadas del arbolado restante, apeos controlados mediante maquinaria especializada, la retirada fragmentada de grandes troncos para prevenir nuevos daños sobre sepulturas colindantes, la revisión de la estabilidad del terreno tras el arranque de raíces y el balizamiento permanente de las áreas en las que siguen desarrollándose actuaciones programadas.

De este modo, el Consistorio ha detallado que, de los 52 ejemplares detectados con inestabilidad estructural en el Cementerio de San Fernando, nueve ya han sido apeados, mientras que el resto está siendo retirado de forma progresiva. Según ha precisado, las actuaciones se desarrollan en zonas debidamente balizadas y bajo supervisión técnica especializada.

Asimismo, ha advertido de que la previsión meteorológica apunta a un nuevo episodio de lluvias en los próximos días, circunstancia que obliga a extremar la prudencia en las labores de apeo y en el uso de maquinaria pesada sobre terreno húmedo antes de proceder a la reapertura total.

El delegado de Cementerio, José Lugo, ha defendido la actuación en el Cementerio de San Fernando, al tiempo que ha subrayado que "lo inaceptable habría sido abrir el cementerio sin eliminar los riesgos; aquí se ha actuado con rigor técnico y responsabilidad".Frente a las acusaciones de falta de personal, el Gobierno municipal ha asegurado que ha ampliado el periodo de productividad de los trabajadores del cementerio, ha iniciado el proceso para incorporar nuevos sepultureros e incineradores y ha reforzado el servicio con albañiles, jardineros y mantenedores mediante el programa de empleo impulsado por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

Lugo ha remarcado que "en ningún momento ha corrido riesgo la integridad física de los trabajadores" y ha instado al PSOE a actuar con responsabilidad institucional, evitando "generar alarma innecesaria" en un momento en el que la prioridad es la seguridad y la tranquilidad de las familias.

En paralelo, el Ayuntamiento ha garantizado que los sepelios se realizan por itinerarios seguros y que las incineraciones y la entrega de cenizas continúan desarrollándose con normalidad. Además, se ha aprobado una modificación presupuestaria de 120.000 euros destinada a reforzar la cobertura de la responsabilidad patrimonial y asegurar recursos para atender las reclamaciones de las familias afectadas. También se estudia la exención de tasas a los puestos de flores situados en el entorno del cementerio, ante las pérdidas económicas derivadas del cierre temporal.

Por último, el Consistorio ha calificado de "grave" que el PSOE haya insinuado "una supuesta privatización inexistente", toda vez que ha subrayado que "el Cementerio de San Fernando es y seguirá siendo un servicio público municipal". En situaciones excepcionales provocadas por fenómenos meteorológicos adversos, ha enfatizado, los sevillanos esperan "rigor técnico y gestión responsable, no declaraciones destinadas a generar alarma".