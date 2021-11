Sevilla defiende la igualdad frente al "negacionismo" y pide a Estado renovar pacto por un mayor consenso ante violencia

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado dos propuestas, de PSOE y Adelante Sevilla, enmarcadas en la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, donde la práctica totalidad de los grupos ha mostrado su compromiso para luchar contra esta lacra y garantizar la igualdad.

Así, la moción del Grupo Municipal Socialista, apoyada por todas las formaciones, salvo por Vox, ratifica el "compromiso" firme con los derechos de las mujeres frente a cualquier violencia hacia ellas así como ante "los posicionamientos políticos que lo nieguen o que rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación", especialmente en la ciudad de Sevilla. En la misma línea, la iniciativa de Adelante pide la ampliación de la protección de las mujeres y el impulso de planes de formación y sensibilización en la materia.

"Es necesario que levantemos todas las voces, las de las mujeres que quieren ser libres y la de los hombres comprometidos con su libertad, sobre todo en este Pleno municipal, para que detengamos entre todas y todos la violencia de género. Para que defendamos la vida de las mujeres en los ámbitos, en los públicos y en los privados, y para decirle a las víctimas que no se encuentran solas ante los agresores y los asesinos. Vamos a continuar condenando todas las violencias y apostando por las políticas activas y el respaldo a las asociaciones que luchan por esa libertad con todo nuestro reconocimiento", ha destacado la portavoz socialista, Adela Castaño, en su intervención en el Pleno.

Igualmente, la portavoz de Adelante, Susana Serrano, valora la batería de medidas y ha reconocido la puesta en marcha de los puntos violeta en el Ayuntamiento, apoyado por su formación, además de instar a la ampliación de las redes de Centros de Información y Atención a la Mujer (CIAM). "Queda mucho por hacer ante las agresiones en espacios públicos", señala, apuntando a lugares con poca iluminación que hacen que las mujeres puedan circular con menor seguridad que los hombres. "Con el negacionismo no se debate porque no es una cuestión de ignorancia sino de querer perpetuar el problema que existe", concluye.

En la moción socialista se insta al Gobierno de España a la actualización y renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en Cortes Generales para buscar el "mayor consenso político y social" y a mejorar la coordinación institucional para garantizar que los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se implementen de la manera "más óptima, promoviendo mayor implicación de las corporaciones locales en la ejecución y diseño de iniciativas". Propone la educación como la mejor manera de divulgar esta sensibilización a través del diseño de campañas de prevención y atención para jóvenes que han sufrido acoso en espacios públicos.

Esta labor promueve además la necesidad de difundir las iniciativas municipales y de asociaciones y entidades en materia de prevención y atención al acoso callejero a través de plataformas de redes sociales y otras herramientas accesibles y relevantes para los jóvenes y las jóvenes. Por último, se plantea que el Ayuntamiento de Sevilla analice la elaboración de unos criterios de impacto de género para todas aquellas obras de mejora, rehabilitación y/o transformación de espacios públicos que suponen lugares de esparcimiento, reunión y/o concentración de personas.

Además, la propuesta de Adelante recoge un plan de integración para las víctimas de trata, la ampliación del tiempo de acreditación de víctima de violencia de género para posibilitar su inclusión en procesos de incorporación sociolaboral, realizar un informe de impacto de género de las propuestas recogidas en los planes de reconstrucción, impulsar planes de igualdad con suficientes recursos humanos y materiales, reforzar actuaciones con mejores en el contexto de violencia de género o desarrollar planes de formación y sensibilización contra la violencia, entre otras.

UNA LUCHA DE "CUALQUIER PERSONA DE BIEN"

En este marco, el portavoz adjunto del PP José Luis García ha destacado el compromiso de su formación contra las violencias machistas. "Nos queda desgraciadamente mucho trabajo por delante ante algo que no es una bandera propiedad de nadie", sino que considera que es una lucha "de cualquier persona de bien", como es el rechazo a la violencia. "La unidad debe brillar siempre y es una lástima que en días tan importantes como éste ese posicionamiento conjunto no pueda salir adelante" por una formación, advierte, ante el rechazo de Vox. "Tenemos que seguir en ese camino de lucha", sentencia.

Igualmente, el portavoz de Cs Álvaro Pimentel ha mostrado su apoyo a la propuesta ante su "compromiso con esta lacra" y pide seguir "trabajando y luchando desde todas las Administraciones para poder por fin ver el final a esta lacra con la que se puede acabar". Además, el edil de Cs Lorenzo López Aparicio lamenta que Vox "niega cualquier medida para conseguir la igualdad efectiva".

Además, la concejal no adscrita Sandra Heredia ha criticado que haya quien haya intentado "eliminar" la lucha feminista y se ha mostrado orgullosa de quien lucha contra este "patriarcado criminal" que "acaba con la vida de muchas mujeres", pidiendo además que "la gente no calle y no se mire a otro lado" ante el acoso callejero.

Por su parte, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, afirma que "la ley no funciona porque sigue aumentando el número de mujeres maltratadas" y considera que su formación "no es negacionista sino ampliacionista porque queremos que se incluya a más personas afectadas". Asimismo, se ha referido a los fondos para sensibilizar sobre esta problemática considerando que son "adoctrinamiento ideológico" y que supone "malgastar fondos" que entiende que se podrían usar "para otras carencias".

Tal como recuerda la moción socialista, desde 2003 han sido asesinadas 1.117 mujeres y 44 niños. Desde 2009 se han interpuesto 1.743.680 denuncias por violencia de género y 452.095 órdenes de protección, mientras que 652.795 mujeres han recibido el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a través del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Genero, Viogen. Según los datos de la 'Macroencuesta de violencia contra la mujer', el 34,2% de las mujeres ha sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas y el 47,2% no ha denunciado ni ha utilizado los servicios públicos de ayuda.