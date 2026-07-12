Sevilla destina 867.000 euros a modernizar las instalaciones del Archivo, la Hemeroteca y la Fototeca Municipal

Visita institucional del Ayuntamiento de Sevilla al Archivo Histórico. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha remarcado la inversión de 867.690,90 euros destinada a modernizar y ampliar las infraestructuras del Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones (SAHP).

La principal actuación es la creación de un nuevo depósito documental en una nave del ICAS ubicada en el Polígono Calonge, con una inversión de 567.690,90 euros, según ha destacado en un comunicado el Consistorio.

El proyecto incluye la redistribución integral del inmueble, el refuerzo de las medidas de protección contra incendios, la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de la eficiencia energética y la instalación de todos los sistemas necesarios para garantizar la correcta conservación de la documentación.

A ello se suman las obras de consolidación de la fachada de la Hemeroteca Municipal, recientemente adjudicadas por 300.000 euros.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado durante una visita a la zona que "el Archivo, la Hemeroteca y la Fototeca Municipal son la memoria viva de Sevilla y un servicio esencial para preservar nuestra historia y ponerla al servicio de los ciudadanos, de los investigadores y de las futuras generaciones".

Su cita ha coincidido con la jubilación de Marcos Fernández Gómez, jefe del Servicio desde el año 2000 y funcionario del Ayuntamiento durante los últimos 40 años, a quien el alcalde ha agradecido su trayectoria y dedicación.