Sevilla duplica la plantilla de limpieza para colegios y crea un turno de mañana "reclamado por las AMPA y direcciones"

El alcalde de Sevilla, junto a la delegada municipal de Educación, presenta en el Mariana Pineda, maquinaria de última generación incorporada al 'Plan Colegios Limpios' - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este lunes, 7 de septiembre, el 'Plan Colegios Limpios' en el centro escolar Mariana Pineda, ubicado el barrio de Las Naciones (Distrito Norte): un modelo integral de limpieza que está en marcha desde el pasado 1 de septiembre en el más del centenar de centros educativos públicos de la ciudad. Sobre este asunto, el regidor ha destacado que "se trata de un servicio mucho más moderno, eficiente y adaptado a las necesidades reales y que supone un antes y un después en la limpieza de los colegios".

Durante su intervención, Sanz ha calificado la falta de limpieza en los colegios como un "mal endémico" de los últimos 20 años "que ningún gobierno se ha atrevido a atajar". Hasta ahora, el Ayuntamiento contaba con una plantilla de 636 personas encargadas de la limpieza de 350 edificios municipales --colegios, centros cívicos, bibliotecas, parques de bomberos o comisarías--, lo que suponía una media de apenas 1,8 trabajadores por edificio, "una ratio claramente insuficiente y especialmente crítica en los colegios, que sufren mayor desgaste y uso que el resto de instalaciones", señala el Consistorio en una nota de prensa.

Sanz ha destacado de manera contundente que por ello dieron el paso y "ya es efectiva la solución definitiva que está transformando desde ya la limpieza de los colegios", como este del Mariana Pineda. En este sentido, en cuanto al 'Plan Colegios Limpios', Sanz ha remarcado los más de 25 millones de euros de inversión en dos años, "a los que se suman cerca de 20 millones anuales que el Ayuntamiento ya destina a los peones de limpieza municipales".

Así, habrá un mínimo de 389 nuevos trabajadores para la limpieza de los 108 colegios públicos, lo que equivale a 3,6 profesionales por centro, "que duplica la plantilla actualmente dedicada a esta labor". Como gran novedad, se crea un turno de mañana para el personal de limpieza, inexistente hasta ahora y "reclamado durante años por las AMPA y las direcciones de los centros".

Con este refuerzo, el Ayuntamiento alcanzará los 1.191 empleados dedicados a la limpieza de los edificios municipales: los 636 ya existentes, las 166 incorporaciones ya previstas y los 389 del nuevo plan.

MAQUINARIA PROFESIONAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El citado plan contempla maquinaria profesional de última generación: fregadoras eléctricas, sopladoras, hidrolimpiadoras de alta presión y enceradoras, además de medios específicos para la eliminación de grafitis en fachadas y exteriores. Además, se prevé tres limpiezas generales en profundidad a lo largo del curso, que se suman a los turnos de mañana y tarde.

Asimismo, Sanz ha señalado que "el contrato incorpora un sistema digital de seguimiento que permitirá conocer diariamente los trabajos realizados, los recursos empleados y el estado del servicio en cada centro educativo, reforzando la supervisión y la mejora continua de la prestación".

El alcalde ha insistido en que este refuerzo del servicio no supone perjuicio alguno para la plantilla municipal. "Les doy la cifra de los trabajadores municipales que se van a despedir: cero", ha afirmado Sanz, quien ha subrayado que la medida reduce la carga de trabajo de los empleados públicos, mejora sus condiciones laborales y dignifica su labor profesional.

REFUERZO DE LA LIMPIEZA EN EL ENTORNO

Lipasam refuerza también la limpieza en el entorno de los colegios. A través de la empresa municipal de limpieza, el Ayuntamiento ha realizado más de un millar de actuaciones (1.055) en los exteriores de los centros educativos antes del inicio de las clases del curso 2026/2027.

Los trabajos incluyen desbroces, retirada de pintadas y cartelería, limpieza del mobiliario urbano cercano a los accesos, y baldeos y barridos en las entradas de los centros, y se extienden a todos los niveles educativos: Infantil, Primaria, Secundaria, FP y también centros de enseñanza privada.

A esta actuación se suma la renovación de los itinerarios escolares: el Ayuntamiento ha invertido 150.000 euros en el repintado de calles escolares en el entorno de medio centenar de centros educativos, con una nueva señalización vertical de 'Calle Escolar' "para pacificar el tráfico y proteger a los peatones en los entornos educativos de los once distritos".

MÁS DE 5,6 MILLONES EN OBRAS EN 50 COLEGIOS

Durante el verano, el Ayuntamiento ha afrontado obras en 49 centros educativos públicos, de los que 40 estarán completamente terminados al inicio de este curso escolar. Sanz ha puntualizado "estas obras, algunas de ellas que seguirán durante el curso y las nuevas que vendrán, están totalmente coordinadas con las direcciones, profesorados y AMPA para que no afecten en lo más mínimo a su desarrollo educativo durante el curso".

Trabajos que se enmarcan en una inversión de 5,6 millones de euros en obras en ejecución, a los que se suman 8,95 millones en proyectos en fase de redacción, cerca de 10 millones ya entregados y 1,5 millones en obras en licitación. "Todo eso se suma a los más de 25 millones de euros que hemos invertido y estamos invirtiendo en estos tres años en renovar los colegios públicos de Sevilla", ha destacado Sanz.