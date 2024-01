Fernández, tras la declaración ambiental del puente de la SE-40: "No sufrirá ralentización" con el Gobierno

SEVILLA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, sostiene que "no me cabe la menor duda de que el puente de la SE-40 no sufrirá ralentización alguna porque el trato del Gobierno de la Nación con esta tierra va a seguir siendo exquisito, con compromiso y grandes pasos adelante en materia de infraestructuras".

Las últimas declaraciones del Gobierno sobre esta infraestructura las dio la entonces ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en Sevilla el pasado mes de octubre de 2023, en las que la exministra --sustituida por Óscar Puente-- zanjaba cualquier "polémica" en torno al tramo de la SE-40 que debe unir las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Coria. "La polémica sobre puente o túnel está resuelta desde hace meses. Me sorprende que no se tenga claro. La opción --puente-- está justificada desde todos los puntos de vista".

El anterior gobierno municipal, liderado por el PSOE, y el Ministerio de Transportes acordaron en octubre de 2022 un "ambicioso programa de actuaciones" con el que cerrar el anillo de la autovía SE-40 en 2030, con una inversión de hasta 972 millones de euros. Actualmente, la autovía SE-40 tiene en servicio 38 kilómetros en dos arcos separados, el arco sureste entre la A-4 (lado Córdoba) y Dos Hermanas-A-4 (lado Cádiz); y el arco suroeste entre Coria del Río y Espartinas (A-49).

En una entrevista con Europa Press, el máximo responsable del organismo provincial está convencido de que la relación con el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez "va a continuar siendo fluida". Sobre infraestructuras, Javier Fernández defiende que "tiene que existir un equilibrio que conjugue el hecho de vivir en todas las comarcas de Sevilla con dignidad e igualdad de oportunidad y, a la vez, deben existir sinergias y espacios de emprendimiento para un pleno desarrollo económico".

El presidente de la Diputación sostiene que las infraestructuras que vengan a Sevilla tienen que cumplir con el propósito de que hagan de la provincia "un muy buen lugar para vivir" pero "a la vez" que contribuyan a que Sevilla sea "también un buen lugar para invertir". "Éstas serán dos cuestiones muy importantes en materia de infraestructuras sobre las que desde la Diputación vamos a estar muy atentos", subraya Fernández.

En este sentido, enfatiza la necesidad de una red de Metro en Sevilla, el cierre de la SE-40 y del "reajuste" de los cercanías en la provincia. Pero, "aprovecho igualmente para remarcar que cuando se trata del Gobierno de España, el compromiso es firme, como lo demuestra la aportación de financiación que está haciendo con la línea 3 del Metro".

"Junto a estas infraestructuras, es necesario alinear en paralelo a todo ese desarrollo, las que la Junta de Andalucía también tiene que desplegar en materia de agua, transporte público y carreteras y muy especialmente rescatando las áreas de oportunidad que se contemplaban en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus).

"Hay muchas áreas de oportunidad para el desarrollo empresarial que están en un cajón. Consideramos que ha llegado el momento de que la Junta rescate esa planificación para hacerla compatible con el desarrollo de esa gran arteria que tiene que ser la SE-40", puntualiza el presidente de la Diputación.