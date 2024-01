La Junta avisa que el puente de la SE-40 responde sólo a "reducir al mínimo el coste" al no ser "prioridad"

SEVILLA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ante la declaración de impacto ambiental del nuevo anteproyecto del tramo de la autovía metropolitana SE-40 comprendido entre Dos Hermanas y Coria del Río, que se decanta por la alternativa A con más de cinco kilómetros de trazado, 3,2 de ellos materializados en un puente sin pilas en el cauce del Guadalquivir y de más de 70 metros de gálibo; la consejera de Fomento, la popular Rocío Díaz, ha avisado de que al apostar por un puente en lugar de los túneles inicialmente previstos responde a la idea de "reducir al mínimo el coste", porque el proyecto "no es una prioridad" para el Gobierno central.

Mientras el nuevo anteproyecto promovido por el Ministerio de Transportes para este tramo de la SE-40 apostaba por la opción de sustituir por un puente los túneles contratados en 2009, cuya ejecución quedó paralizada hace más de diez años cuando apenas había comenzado su construcción, al ser detectado un grado de permeabilidad en el suelo superior al inicialmente previsto y en el marco de la gran crisis financiera de aquellos años; la consejera ha avisado de que "el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere que se hable de la SE-40".

Y es que el Gobierno central, como ha puntualizado, "aprovechó un día festivo, el 1 de enero, para publicar (en el BOE) la aprobación de la declaración de impacto ambiental" del anteproyecto del tramo de la autovía SE-40 entre Dos Hermanas y Coria, un documento que apostaba ya por la solución del puente en vez de por los túneles inicialmente contemplados en el proyecto original, que contaba con su propia declaración de impacto ambiental favorable a los túneles.

Para Rocío Díaz, el Gobierno central "ha querido que este debate pase de puntillas a los ojos de los sevillanos", avisando de que "a este ritmo, difícilmente se pueda licitar en 2024 como se comprometió la anterior ministra", la socialista Raquel Sánchez.

EL "IMPACTO PAISAJÍSTICO" DEL PUENTE

Mientras las obras de los túneles habrían sido suspendidas en 2010 por el entonces Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, sin que el Ejecutivo del popular Mariano Rajoy retomase las obras en sus siete años de gestión, la consejera ha manifestado que "la decisión del Ministerio de parar la obra fue injustificada, al igual que su decisión de cambiar el túnel por un puente, que tiene un enorme impacto paisajístico para poblaciones cercanas, como Coria del Río, además de situarse a las puertas de Doñana".

"Además, puede suponer afección a la base militar de El Copero, que se encuentra en las inmediaciones. El único argumento real es reducir al mínimo el coste, mientras en otros territorios se puede permitir actuaciones de mayor montante".

El Gobierno central, en ese sentido, admitía ya años atrás que la solución del puente reduciría la inversión necesaria a unos 458 millones de euros frente a los 1.077 y 1.826 millones de las opciones de túneles y que el puente podría estar quizá listo en 2028 y los túneles entre 2032 y 2036.

"NO ES UNA PRIORIDAD" PARA EL GOBIERNO

"No hay límites presupuestarios para otras comunidades autónomas cuando le interesa al gobierno central, quedando claro que esta obra no es una prioridad para el gobierno de Pedro Sánchez. A los andaluces, y en particular a los sevillanos, se les niega soluciones que son viables en otras comunidades", ha remarcado la consejera, defendiendo de nuevo que la opción del túnel "es totalmente factible desde el punto de vista técnico" y no hay "argumento técnico" para desecharla.

"La Junta considera que todos los proyectos estratégicos requieren un consenso social y un diálogo previo con la sociedad y con los sectores afectados, cosa que en este caso no ha ocurrido", ha agregado.

Además, en un marco en el que el Gobierno central tiene contratada la revisión y actualización técnica de los tramos de la SE-40 comprendidos entre Espartinas y Valencina de la Concepción y entre Valencina y Salteras; Díaz ha alertado de que "en sus más de cinco años de Pedro Sánchez en La Moncloa, no ha licitado ni un sólo kilómetro de la futura ronda" y "ha vivido de las rentas de gobiernos anteriores, que terminaron el tramo Almensilla-Coria, y dejaron avanzado el tramo Alcalá-Dos Hermanas".

"Lejos de acelerar, ha aletargado la solución para superar el paso por el río Guadalquivir entre Dos Hermanas y Coria del Río, desechando la opción del túnel, y ni siquiera ha sacado a concurso (de obras) ninguno de los tramos que, año tras año, se compromete para avanzar por el Aljarafe Norte, pese a que los pinta con partidas en los presupuestos, tras haber contratado su actualización normativa.