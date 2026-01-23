Sevilla firma un convenio con Turkish Airlines en Fitur para impulsar la proyección internacional de la ciudad

La delegada municipal de Turismo y el representante de Turkish Airlines, ambos en el centro, tras la firma del convenio de colaboración. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha firmado, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), un convenio de colaboración con Turkish Airlines, "una de las aerolíneas más prestigiosas del mundo", con el objetivo de reforzar la promoción internacional de la ciudad y mejorar su conectividad aérea global.

El acuerdo, suscrito a través de Congresos y Turismo de Sevilla (Contursa), supone un hito histórico, ya que es la primera vez que el Ayuntamiento de Sevilla firma un convenio de colaboración con una "aerolínea de bandera", que amplía el alcance hacia mercados asiáticos con conectividad en un solo salto, "marcando un antes y un después en la estrategia de proyección turística internacional de la ciudad", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha subrayado la relevancia de este paso al afirmar que este convenio "nos permite situar a Sevilla en una posición estratégica dentro de las grandes rutas aéreas internacionales, de la mano de una compañía líder a nivel mundial como Turkish Airlines".

Sobre el acuerdo de colaboración, Sedat Orman, vicepresidente Senior de Ventas para el Sur de Europa de Turkish Airlines, ha declarado que "Sevilla es un destino clave para nosotros, gracias a su fuerte atractivo turístico y a su creciente proyección internacional. Este acuerdo refleja nuestro compromiso de construir alianzas a largo plazo con la región y de reforzar la conectividad global de Sevilla a través de nuestro 'hub' de Estambul".

"Con los vuelos diarios Sevilla-Estambul, nuestro objetivo es impulsar la visibilidad internacional de la ciudad y contribuir al crecimiento sostenible del turismo en mercados estratégicos", ha concluido el dirigente de la compañía turca.

Asimismo, la edil de Turismo y Cultura ha realizado una visita personal a las oficinas generales de Turkish Airlines en Madrid, "reforzando así el compromiso directo del Ayuntamiento con este proyecto estratégico y ha destacado especialmente el éxito del vuelo diario que conecta Sevilla con Estambul desde el pasado mes de septiembre, señalando que "la excelente acogida de esta ruta demuestra el enorme potencial de Sevilla como destino internacional y la necesidad de seguir fortaleciendo alianzas de este nivel".

De igual manera, Moreno ha destacado la importancia del aeropuerto internacional de Estambul, uno de los 'hubs' con mayor tráfico internacional del mundo: "Conectar Sevilla con Estambul significa abrir una puerta directa a Asia y a América, ya que Turkish Airlines permite, con una sola escala, enlazar nuestra ciudad con prácticamente cualquier destino del mundo".

MARCO DE COLABORACIÓN DURANTE 2026

El convenio establece un marco de colaboración durante 2026 para el desarrollo de acciones conjuntas de promoción, marketing y actividades profesionales en mercados estratégicos, con especial atención a Asia, Turquía y Oriente Medio, incluyendo entre otros, campañas promocionales, presentaciones de destino y participación en grandes eventos turísticos internacionales.

Por último, la delegada de Turismo y Cultura ha afirmado que Sevilla "aspira a jugar en la primera división del turismo internacional, y acuerdos como este nos permiten competir en igualdad de condiciones, atraer nuevos mercados y generar más oportunidades económicas y de empleo para la ciudad".