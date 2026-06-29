La 'Sevilla Game Jam 2026' de la Universidad Loyola reúne a creativos y técnicos para desarrollar videojuegos

Foto de familia de los participantes de la 'Sevilla Game Jam 2026'. - UNIVERSIDAD DE LOYOLA (SEVILLA)

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola ha acogido la 'Sevilla Game Jam Verano 2026', un evento organizado junto a la comunidad SevillaJam que reúne a perfiles creativos y técnicos para desarrollar videojuegos en un "entorno colaborativo e intensivo".

Según menciona la Universidad de Loyola en una nota de prensa, el encuentro, de carácter nacional, ha propuesto a los participantes el reto de trabajar durante 48 horas para crear desde cero un videojuego o prototipo en torno a un tema sorpresa "al otro lado".

La iniciativa ha combinado "creatividad, aprendizaje y trabajo en equipo, convirtiéndose en una oportunidad única para compartir conocimientos y experimentar con nuevas ideas bajo esta temática". Durante el fin de semana, los desarrolladores, diseñadores, artistas o personas interesadas en el mundo del videojuego han trabajado en equipos de hasta seis integrantes, en un formato presencial 'non-stop' que ha fomentado la "colaboración y el networking", como menciona la universidad.

Además, han contado con el apoyo de mentores profesionales de la industria que orientarán los proyectos ayudando a potenciar el aprendizaje de los participantes. En esta 'Game Jam' han participado tres grupos conformados por estudiantes de la Universidad Loyola, donde dos de ellos han obtenido premios. El equipo 'Feeling Lucky or not' a mejor multiplayer y el equipo 'Daisy' a mejor narrativa.

La 'Sevilla Game Jam' se consolida, así como un "espacio de encuentro para la comunidad del desarrollo de videojuegos, donde no es necesaria experiencia previa, ya que el objetivo principal es aprender, experimentar y conectar con otros perfiles del sector".

El programa ha culminado con la presentación de los proyectos desarrollados, la entrega de premios y un espacio de networking entre los participantes, poniendo el broche final a tres días de "creatividad e innovación".