Sevilla homenajea a Velázquez con la recreación de 'Las lanzas': este es el recorrido del desfile del Tercio de Olivares

Archivo - Recreación del cuadro de 'La rendición de Breda', junto a la casa natal de Velázquez, a cargo del Tercio de Olivares. - CASA NATAL DE VELÁZQUEZ - Archivo

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Casa Natal de Velázquez, la Asociación Tercio de Olivares y la Fundación Medinaceli organizan, por octavo año consecutivo, los actos con los que se conmemora el 427 aniversario del nacimiento del pintor sevillano Diego Velázquez. Una cita programada para este viernes, 19 de junio, a las 20,00 horas

Por ello, y por cuarta ocasión, el homenaje empezará en la Casa de Pilatos. El desfile que rinde un tributo a Velázquez arrancará desde allí a las 20,00 horas, según informan los convocantes de la iniciativa.

Delante de la fachada de este emblemático lugar, uno de los de referencia del Siglo de Oro, uno de los miembros del Tercio de Olivares leerá un bando en el que se recordará la vinculación de este palacio sevillano de comienzos del siglo XVI con Velázquez, en cuyas tertulias humanísticas, organizadas por su maestro y suegro, el también pintor Francisco Pacheco, se formó intelectualmente el artista sevillano.

También se recordará que el Tercer Duque de Alcalá fue uno de los principales mecenas sevillanos de Velázquez, dos de cuyos cuadros más famosos de juventud, 'Cristo en casa de Marta y María' y 'Dos muchachos sentados a la mesa', permanecieron hasta el siglo XIX en la colección de la Casa de Pilatos.

Posteriormente, el desfile continuará con sus paradas habituales: junto a la estatua de Martínez Montañés, en la plaza del Salvador (20,30h), accediendo desde Águilas y Cuesta del Rosario, y de la de Velázquez, en la plaza del Duque (20,50h), a la que llegará desde Sagasta, Sierpes y Campana; delante de la iglesia de San Pedro (21,25h), donde fue bautizado tendrá lugar un nuevo acto. Antes, a las 21,05 horas, en la plaza de la Encarnación, se representará el cuadro 'La rendición de Breda', también conocido como 'Las lanzas'.

"Recreación de cuadros de Velázquez, música barroca, desfile del Tercio de Olivares y un recorrido por los principales lugares de Sevilla vinculados al mayor genio que nuestra ciudad ha dado al mundo", destacan los organizadores del acto de homenaje. El desfile concluirá en el mismo punto donde comienza --la Casa de Pilatos--, en torno a las 22,00 horas.