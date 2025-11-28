Sevilla se ilumina para inaugurar a la Navidad: 32 árboles ornamentales y nueve millones de leds cobran vida este sábado

Archivo - Iluminación de Navidad en Sevilla en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sevilla se ilumina este sábado, 29 de noviembre, para dar la bienvenida a la navidad con "el mayor" encendido de su historia, que ha requerido de un despliegue de más de nueve millones de luces leds repartidas en la ciudad hispalense y que cobrarán vida a las 19,00 horas, en un acto en el que los niños de la Fundación Alalá y los tres ganadores del primer concurso escolar convocado por el Ayuntamiento de Sevilla serán los encargados del encendido oficial.

Previamente, a las 17,30 horas tendrá lugar una cita que contará con la actuación en directo de la cantante Pastora Soler acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, el coro del Colegio San Francisco Solano, la Escolanía Esperanza Macarena y la Escolanía de la Vera Cruz de Brenes.

Ornamentada con un total de 32 árboles luminosos de 7,60 metros de altura que recorren ambos lados vía, acompañados por 17 bolas navideñas con motivos aéreos transversales y 42 elementos luminosos adicionales sobre las farolas, la Avenida de la Constitución será, además del escenario de la inauguración, uno de los grandes atractivos de estas fechas, con un despliegue que la convertirá en la 'Avenida de la Navidad'.

A tan solo unos minutos a pie, la Plaza de San Francisco estrenará este año la canalización y el soterramiento del tendido aéreo que hasta ahora ocupaba el espacio, eliminando palos, cables y soportes que "generaban contaminación visual" y "reforzando las condiciones de seguridad del entorno".

ILUMINACIÓN EN LOS RINCONES DE SEVILLA

El encendido navideño recorrerá, como si de una estela se tratase, algunas de las calles más comerciales de la capital andaluza que estrenarán nuevos diseños de iluminación, entre ellas Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, la Plaza del Salvador y la calle Asunción. No se puede obviar, de igual forma, que algunos emblemáticos puentes de la ciudad contarán con iluminación renovada, como el de Triana, el de San Telmo, que se iluminará parcialmente debido a las obras de instalación de toldos, y el de Los Remedios.

Además, se incorporarán motivos creados a partir de los diseños ganadores del concurso escolar, que estarán instalados en las calles Betis, José María de Pereda y Francisco Carrera Iglesias 'Paquili', así como en la Plaza Miguel de Unamuno.

No obstante, no todo el protagonismo lo ostentará el centro de la capital hispalense. Como novedad, la barriada de El Gordillo estrenará este año iluminación navideña, incorporándose así al conjunto de más de 300 calles, plazas y avenidas iluminadas en toda Sevilla, diez más que el año pasado.

Otras zonas que también podrán presumir de su debut en el encendido navideño serán los Jardines del Cristina, Enramadilla, Luis de Morales, que en 2011 disfrutó de cierta iluminación pero no se ha vuelto a alumbrar hasta ahora, o la Avenida San Francisco Javier. También se incluyen en esta lista la Plaza San Marcos , la Plaza San Lorenzo, la Avenida de la Paz, la calle Maestro Arrieta y la calle Torcuato Luca de Tena, frente a hospital infantil; además de cortinas en fachadas de la Plaza San Francisco y la fachada del edificio Laredo.

ENCLAVES Y ESPECTÁCULOS ILUMINADOS

Por último, la luz en un tono más cálido se dejará ver en un Belén gigante en la Avenida de Roma, frente al Palacio de San Telmo. Esta instalación, que consiste en el Belén iluminado más grande de España según el Consistorio, contará con figuras de gran formato, entre ellas un San José de 9,80 metros de altura y un buey de 5,10 metros. En cuestión de nacimientos, pueden estar tranquilos aquellos más historia, pues también se podrán visitar los nacimientos que acumulan tradición en la ciudad, como el Belén que cada año se instala en el Arquillo del Ayuntamiento a cargo de la Asociación de Belenistas de Sevilla, o el gran Belén Mudéjar que se expondrá en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, manteniendo viva la tradición de los belenes históricos en la capital andaluza.

En cuestión de espectáculos, Sevilla ofrecerá una variada programación de espectáculos luminosos, familiares y musicales en espacios emblemáticos. En la Plaza de San Francisco se proyectará 'Acordes de Sevilla', un espectáculo de luces, vídeo y sonido en la fachada del Ayuntamiento inspirado en tres grandes efemérides de la ciudad: los 150 años de la ópera Carmen, los 100 años de la marcha 'Estrella Sublime' y los 50 años del grupo Triana. Para el público familiar, vuelve Navigalia 2025 con el espectáculo 'Misión Regalo', que se desarrollará en la orilla del Guadalquivir frente a Triana entre el 18 de diciembre y el 4 de enero, con un total de 70 sesiones diarias en distintos horarios.

La música será otra protagonista central de estas fiestas, con una programación que incluye ocho conciertos en el Real Alcázar. Por su parte, la Real Fábrica de Artillería acogerá tres conciertos navideños, mientras que el Espacio Turina ofrecerá música de cámara, zarzuela y el Concierto de Navidad del Consejo General de Hermandades y Cofradías, consolidando a Sevilla como un referente cultural durante la Navidad.