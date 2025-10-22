Sevilla inaugura la Feria del Libro 2025 con un pregón de la escritora Inma Aguilera en los Jardines de Murillo

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, acompañada por el director de la Feria, Antonio Agredano, en su visita a la Feria del Libro de Sevilla 2025. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital andaluza ha dado este miércoles por la tarde el pistoletazo de salida a la Feria del Libro de Sevilla (Felise) 2025, que se celebrará hasta el próximo 2 de noviembre. El acto inaugural ha tenido lugar en los Jardines de Murillo, con un pregón a cargo de la escritora Inma Aguilera, que ha marcado el comienzo de esta nueva edición literaria.

Previamente, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, acompañada por el director de la Feria, Antonio Agredano, ha recorrido las casetas del recinto, saludando a libreros, autores y representantes de editoriales e instituciones participantes, según ha detallado el Consistorio sevillano en un comunicado.

La pregonera ha abierto esta edición con un discurso que ha rendido homenaje al "poder de los libros y al papel de la ciudad" como punto de encuentro literario. Su intervención ha dado comienzo a once días de programación con presentaciones, debates, recitales, talleres y actividades para todos los públicos.

Durante su visita, Moreno ha destacado "la firme apuesta del Ayuntamiento de Sevilla por la Feria del Libro y por la cultura en todas sus formas", subrayando que "este gobierno municipal considera la lectura y el acceso a la cultura como una prioridad, una herramienta de cohesión social y de proyección internacional". Además, ha señalado que "la Feria del Libro es una cita que hace ciudad, que une a generaciones y que demuestra la fuerza del talento literario y editorial de Sevilla".