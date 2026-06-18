Sevilla inaugura una plazoleta con el nombre de José María Romero como impulsor de la Generación del 27

Inauguración de una plazoleta con el nombre de José María Romero en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha inaugurado este jueves, 18 de junio, una plazoleta con el nombre de José María Romero Martínez, médico, poeta y ateneísta sevillano, un reconocimiento promovido por el Ateneo de Sevilla y respaldado por numerosas entidades y vecinos.

Según ha destacado el Consistorio en una nota de prensa, el acto ha contado con la presencia de Enrique Sánchez Romero, nieto de José María Romero Martínez, así como del presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio Boja, y de los representantes de la institución.

"El reconocimiento que hoy hacemos es un acto de justicia con una figura fundamental para nuestra historia cultural. José María Romero fue el impulsor de aquellas jornadas poéticas celebradas en Sevilla con motivo del tercer centenario de la muerte de Góngora, un encuentro que acabaría dando forma al nacimiento de la Generación del 27", ha señalado el alcalde, José Luis Sanz.